Stranger Things | l' attesa è finita | il terzo capitolo disponibile dal 4 luglio su Netflix

Stranger Things 3 recensioni : entusiasmo - commozione e sale l'attesa per una 4^ stagione : Stranger Things 3 debutterà in streaming su Netflix il 4 luglio ma la stampa americana ha visto i nuovi episodi e il giudizio più che positivo accresce l'hype del pubblico. l'attesa è altissima e già dal trailer si era capito cosa aspettarsi: la minaccia del Sottosopra, che si pensava ormai svanita, è pronta a ritornare ancora più terrificante. La stagione è ambientata nel 1985, un anno dopo gli avvenimenti della precedente, e i protagonisti ...

Serie Tv in Italia a Luglio 2019 : La Casa di Carta - Stranger Things - Legion - Streghe e The Boys : Fa caldo e cosa c'è di meglio di chiudersi in Casa con le proprie Serie tv preferite?Anche Luglio sarà un mese particolarmente interessante e ricco su questo fronte con tante novità in arrivo. Se la parte da leone la farà come al solito Netflix e lo streaming, da non sottovalutare la tv in chiaro che come ogni estate si riempie di Serie tv mentre tutto il resto è in pausa: su Italia 1 arrivano le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago PD e ...

Stranger Things - 5 punti per prepararsi alla terza stagione : Il 4 luglio torna su Netflix la terza stagione di Stranger Things: siamo pronti a ritrovare dunque i protagonisti delle vicende ambientate a Hawkins, questa volta nel 1985. In piena estate, attorno ai giorni della festa dell’indipendenza americana, Eleven e gli altri personaggi si trovano nuovamente ad avere a che fare con la minaccia del Sottosopra, che probabilmente questa volta è rimasto bloccato nella nostra dimensione. Ma come si è ...

Stranger Things 3 : Per tutti gli appassionati di fantascienza, avventura, miste ad horror ecco in arrivo il 4 luglio 2019 sulla piattaforma Netflix la terza stagione della famosa e collaudatissima serie televisiva americana Stranger Things, già vincitrice di ben cinque premi nella 69a edizione dei Primetime Emmy Awards del 2017, una saga nata da un’idea di Matt e Ross Duffer, prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps ...

«Stranger Things» - è in arrivo una collezione firmata Levi's : «Stranger Things» continuerà a essere una serie di successo anche il prossimo autunno-inverno. Almeno a giudicare dalle attenzioni che il mondo della moda nutre nei confronti del telefilm di Netflix. Dopo H&M, infatti, è il colosso del denim Levi's a dedicare ai fan delle avventure di Billy Hargrove una capsule collection in vendita a partire dal prossimo autunno. In pieno mood anni Ottanta, anni che a guardare le ...

Nuove serie su Netflix a luglio 2019 - cosa guardare da Stranger Things a Orange Is The New Black : Stia attento chi crede che l'estate sia un buon momento per schiodarsi dal divano e godersi un po' di vita all'aperto. L'ondata di Nuove serie su Netflix prevista per luglio 2019 è pronta infatti ad abbattersi contro di noi con alcuni titoli attesissimi. Si comincia il primo luglio con la seconda stagione di Riverdale. Il teen drama creato da Roberto Aguirre-Sacasa racconta la vita di Archie Andrews nella cittadina di Riverdale e indaga i ...

Stranger Things 3 : lo spoiler sulla morte di Dustin forse è uno scherzo di Gaten Matarazzo : Agli MTV Movie & TV Awards 2019, che si sono tenuti giorni fa a Santa Monica e hanno visto trionfare 'Game of Thrones' e 'Avengers: Endgame', erano presenti anche alcuni membri del cast di Stranger Things: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schnapp. I tre giovani attori, interpreti rispettivamente di Dustin Henderson, Mike Wheeler e Will Byers, sono stati intervistati da Entertainment Weekly e hanno rilasciato importanti dichiarazioni sul ...

Stranger Things : i misteri rimasti in sospeso da risolvere nella terza stagione : Il debutto della seconda stagione di Stranger Things risale a più di un anno e mezzo fa, periodo durante il quale svariate teorie si sono avvicendate circa alcuni dei misteri più complessi riguardanti la cittadina di Hawkins. La serie di Netflix torna sulla piattaforma il 4 luglio con gli episodi della terza stagione; la seconda annata dello show ambientato a metà degli anni ’80 e infarcito di citazioni popolarculturali di quel decennio si ...

Stranger Things : tutti i libri da leggere in attesa della terza stagione della serie tv : Per tutti gli appassionati della serie tv "Stranger Things" che attendono con ansia l'uscita della terza stagione una buona notizia: potranno ripercorrere i momenti salienti della storia del "sottosopra" leggendo i vari libri che prendono spunto dalla serie Netflix. Il 20 giugno è uscita in Italia anche la prima graphic novel ufficiale, che racconta la scomparsa di Will Byers attraverso i disegni inediti di Stefano Martino.

5 curiosità sul trailer di Stranger Things della nuova stagione : In attesa dell'uscita della terza stagione di Stranger Things, è stato pubblicato il trailer finale della nuova serie che preannuncia una nuova avventura per i giovani protagonisti. La terza stagione di Stranger Things sarà disponibile dal 4 luglio su Netflix. Vediamo insieme quali sono le novità e le curiosità sulla nuova stagione.