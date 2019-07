Sea Watch 3 | ultime notizie | Germania contro l’arresto di Carola Rackete

Il migrante di Sea Watch "Carola brava ragazza Ma Salvini ha ragione..." : Angelo Scarano Khadim Diop è uno dei migranti sbarcati dalla Sea Watch: "Gli altri Stati devono fare di più. Non può accogliere solo l'Italia" "Carola è una brava ragazza, ma Salvini ha ragione". A dirlo è uno dei migranti che sono sbarcati dalla Sea Watch qualche giorno fa. Khadim Diop, 24 anni, originario del Seneghal è stato intervistato da Euronews proprio qualche ora dopo lo sbarco che così tanto ha fatto discutere e che ha ...

Sea Watch - Berlino : accusa va verificata : 12.52 Berlino "è contro la criminalizzazione dei soccorritori in mare", ma "non possiamo intervenire sulla giustizia italiana",ha detto la portavoce del governo tedesco,Fiez,a proposito dell'arresto della capitana di Sea Watch,Carola Rackete."Le accuse vanno verificate",ha aggiunto,"il governo si sta adoperando per una soluzione europea". Fiez ha spiegato che ora "la situazione è coordinata da Bruxelles. Cerchiamo di mantenere aperti tutti i ...

Sea Watch - Delrio e Orfini massacrati dentro il Pd : "Ottusi" - "come gridare arbitro cornuto" : Il Pd naufraga inevitabilmente a Lampedusa. La sceneggiata di Graziano Delrio, Matteo Orfini e Davide Faraone, testimoni d'eccezione della manovra folle della capitana Carola Rackete, ospiti sulla Sea Watch con tanto di poetica "notte sotto le stelle" condivisa sui social, costa carissimo all'ala si

Sea Watch - il caso della foto segnaletica di Carola Rackete e il legame con il social network russo : Sul web circola la foto segnaletica di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 arrestata dopo aver fatto sbarcare i migranti a Lampedusa. Lo scatto potrebbe essere stato inizialmente diffuso sul social network russo VKontakte, ma la sua diffusione è illegittima e anche la questura di Agrigento sta indagando per capire chi l'abbia diffusa.Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete ai domiciliari dalla nonnina di Lampedusa ma non sopporta i sei cani e i sei gatti : Carola Rackete si trova agli arresti domiciliari nella casa isolata di una signora di 74 anni, nell'entroterra di Lampedusa lontana dalle spiagge e dal mare, senza televisione, cellulare e internet. Si tratta riporta La Repubblica, di una villetta a un piano con il giardino e una piccola terrazza es

Sea Watch - oggi l’interrogatorio di Carola Rackete : Sarà interrogata oggi, nel primo pomeriggio. Alle 15,30, nel tribunale di Agrigento, si terrà, davanti al Gip, l’udienza di convalida dell’arresto di Carola Rackete, la comandante 31enne della Sea Watch che, forzando il blocco, ha condotto la nave della ong tedesca nel porto di Lampedusa. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida ...

Sea Watch - vola la raccolta fondi per spese legali e multe : raggiunto un milione di euro : Sfiorati i 400mila euro in poche ore di campagna per sostenere la comandante, arrestata dopo aver speronato una motovedetta della Finanza mentre attraccava con la sua nave

Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete - Capitana della Sea Watch 3 : “Lei come Mandela e Gandhi” : Anche J-Ax si schiera con Carola Rackete dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa. Il rapper milanese conquista il palco del Sonic Park di Bologna dove ha tenuto una delle date del tour estivo, nel quale si è messo apertamente dalla parte della Capitana che ha forzato il blocco del Viminale fino a portare in salvo i 40 migranti a bordo. "La comandante della Sea Watch ha violato le 'leggi ingiuste' come Gandhi, Mandela e Luther King a ...

Sea Watch - Carola Rackete oggi sarà scarcerata. Il pm : «Ma lasci Lampedusa» : L'udienza di convalida davanti al gip è stata fissata per questo pomeriggio. E subito dopo l'interrogatorio, la comandante Carola Rackete lascerà gli uffici giudiziari di...

Sea Watch - parla un migrante : 'Carola è brava e Salvini ha parzialmente ragione' : Negli ultimi giorni si sta parlando molto dello sbarco della Sea Watch avvenuto a Lampedusa e, inoltre, dell'arresto della capitana dell'imbarcazione Carola Rackete. Tale fatto ha dato avvio a diverse polemiche politiche e alcuni suoi sostenitori hanno dato vita ad una campagna di solidarietà per la giovane donna di origine tedesca. Di diverso avviso il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i suoi seguaci, che ritengono che Carola dovrebbe ...

Sea Watch - Luigi De Magistris in "corteo marittimo" contro Matteo Salvini. La pagliacciata - "ma come si fa?" : "Il sindaco di Napoli non trova di meglio da fare che dedicare alla comandante fuorilegge un corteo marittimo 'contro Salvini e a favore dei porti aperti'. Ma come si fa?", scrive sul suo profilo Twitter Matteo Salvini postando il video di Luigi De Magistris in mare per protestare contro l'arresto d

Sea Watch - Di Maio sposa e rafforza la linea Salvini : “Confischiamo navi di Ong che violano legge” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sposa a pieno la linea tenuta dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Sea Watch e sulla questione migranti e Ong e, anzi, tenta di inasprirla: "Confischiamo le navi Ong che violano la legge". Il capo politico M5s annuncia una proposta per fare in modo che le navi delle Ong vengano sequestrate e rimangano in dotazione allo Stato.Continua a leggere

"Sea Watch - fuck Salvini" Gli insulti al ministro ?da chi difende la Rackete : Angelo Scarano Scritte piene di insulti contro Salvini e pro-Rackete sono spuntate sui muri della Rappresentanza italiana a Bruxelles Ancora polemiche per il caso Sea Watch. Mentre i magistrati dovranno decidere sulla convalida del fermo di Carola Rackete, il braccio di ferro tra Italia e Germania sul destino giudziario della capitana potrebbe avere anche conseguenze sui rapporti tra i due Paesi. E la tensione si fa sentire dalle ...

Sea Watch - l'appello di J-Ax per Carola : "Una legge ingiusta non è legge" (VIDEO) : Dal palco dell'ultimo live a Bologna il rapper esprime il suo pensiero sulla vicenda della comandante Carola Rackete