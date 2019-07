Nicastri ai pm | “Così corrompevo i funzionari regionali Mezzo milione di mazzette a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Tranche da dieci, dodicimila euro per avere il via libera dalla Regione. In totale almenomilioni di tangenti. Ha cominciato a parlare Vito, il “re del vento” come lo aveva ribattezzato il Financial Times per la sua abilità nel settore delle energie rinnovabili. Accusato di essere tra i finanziatori di Matteo Messina Denaro, finito nei guai già nel 2010, quando gli era stato sequestrato – e poi confiscato – un patrimonio da un miliardo edi euro,ha deciso di collaborare con i magistrati il 13 giugno scorso. Il giorno prima era stato arrestato dopo essere finito al centro dell’inchiesta su Francesco Paolo Arata, l’ex deputato di Forza Italia, poi avvicinatosi alla Lega. Un’operazione scattata due mesi dopo la perquisizione dellla procura di Roma ai danni di Armando Siri, il senatore del Carroccio che si è dovuto ...

