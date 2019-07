Gela | cadavere senza testa e gambe ritrovato in spiaggia

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Stefano Damiano La macabra scoperta verso le 18:30 nei pressi delladi contrada Roccazzelle Shock tra i bagnati sulle spiagge di, in Sicilia, dove è stato rinvenuto ilmutilato probabilmente di un uomo. Il macabro ritrovamento è avvenuto oggi, 1 luglio, verso le 18:30 in unanei pressi del lido "Accidia", in contrada Roccazzelle. Il corpo, trasportato a riva dalla corrente, è stato trovato dai bagnantie con un solo braccio mentre intorno al torace c'era giubbotto nero con cappuccio. Sul posto, a seguito delle segnalazioni dei presenti, sono intervenuti i Carabinieri del comando territoriale che hanno effettuato i rilevamenti e fatto scattare le indagini. Non si esclude che possa trattarsi di un migrante annegato nel tentativo di raggiungere l'Europa. Inoltre si ipotizza che potesse trovarsi in mare già da settimane, se non ...

