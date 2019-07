Fico | Flussi migratori non si bloccano con i muri Piuttosto si sanzionino Paesi

blogo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il Presidente della Camera Robertoè intervenuto oggi a un convegno a Montecitorio intitolato "Corridoi umanitari per un'Europa solidale" e ha colto l'occasione per criticare l'idea di costruire deianti-migranti, esposta di recente dal governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e già aspramente criticata anche da altri membri del MoVimento 5 Stelle oltre che dal PD. Muro anti-migranti, Fedriga: "243 km? Licenza poetica della stampa". Il M5S: "Coglionata pazzesca" Le reazioni all'ipotesi della costruzione di un muro anti-migranti al confine con la Slovenia. Il M5S e il PD sono fortemente contrari.ha detto:"Non è costruendoche si gestisce il fenomenoo. Non è così che un grande Paese come l'Italia può pensare di far fronte a un fenomeno epocale. Tutti i, infatti, ...

