Cosa sappiamo dell’inchiesta sugli abusi a Reggio Emilia

Serve sangue per Francesco Ginese a seguito di un incidente a Roma : Cosa sappiamo : Sta circolando moltissimo su Facebook e WhatsApp, oggi 23 giugno, una catena incentrata sulla figura di Francesco Ginese, un ragazzo che di recente sarebbe stato vittima di un grave incidente a Roma. Per questo motivo occorrerebbero donazioni di sangue per aiutarlo a superare questa grave emergenza. Una vicenda che ricorda moltissimo la storia di Riccardo Capriccioli, protagonista di tantissimi messaggi di questo tipo anche nel momento in cui ...

Cosa sappiamo di Bh90210 - il revival di Beverly Hills 90210 : Prodotta negli Stati Uniti tra il 1990 e il 2000, la serie teen Beverly Hills 90210 è di quelle che hanno veramente segnato un decennio. Incentrato su un gruppetto di studenti liceali del quartiere più ostentatamente ricco di Los Angeles, lo show sviluppato da quello che per mezzo secolo (dagli anni ’60 fino al 2005) è stato il Re Mida dei produttori televisivi – l’Aaron Spelling di Dynasty e Love Boat – , è diventato un cult ...

Cosa sappiamo del pestaggio del ragazzo al comizio di Salvini : La notizia del pestaggio di Cremona, ai danni di un ragazzo che, in modo pacifico, aveva protestato contro il ministro sollevando uno striscione che recitava 'Ama il prossimo tuo', è stata confermata anche da uno degli aggressori, con un post su Facebook: "Tempo 10 secondi io, alcuni di CasaPound ed alcuni ultras lo circondiamo invitandolo a togliere quello schifo lì".Continua a leggere

Formula 1 – Vettel allontana le preoccupazioni in Canada : “sappiamo Cosa non funziona! E sul ritiro…” : Le sensazioni di Sebastian Vettel alla vigilia del Gp del Canada: il tedesco della Ferrari per nulla preoccupato in vista della gara di Montreal A Montreal è tutto pronto per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti sono pronti per scendere in pista, domani, per le prime sessioni di prove libere del Gp di Canada, nel quale la Ferrari cercherà ancora una volta di mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes, sempre ...

Caso nomine in procura e incontri tra Palamara e politici Pd : Cosa sappiamo finora : La vicenda che sta travolgendo la magistratura italiana, il cosiddetto 'caos delle procure', nasce intorno alla figura di Luca Palamara e si propaga fino a coinvolgere alcuni consiglieri del Csm ed alcuni esponenti politici. Mettiamo insieme tutto ciò che si sa finora sulla figura di Palamara, sugli incontri da lui tenuti e sull'inchiesta di Perugia che riguarda, in primis, le nomine per la procura di Roma.Continua a leggere

Noa Pothoven - Cosa sappiamo finora della morte della 17enne olandese : il cortocircuito mediatico sull’eutanasia : La drammatica vicenda della giovane Noa Pothoven, 17enne olandese morta la scorsa domenica ha fatto il giro del mondo, facendo deflagrare il dibattito sull’eutanasia legale. Mentre sul web e in tv fazioni di “pro choice” e “pro life” si affrontano sul tema tra chi difende la libertà di decidere di porre fine alla propria esistenza e chi invece sottolinea l’orrore di “uccidere” una minorenne, la ...

Mondiali calcio femminile 2019/ Video - ecco la Germania : 'Sappiamo Cosa vogliamo' : Mondiali calcio femminile 2019: la Germania, otto volte campione d'Europa, si è voluta presentare con un Video nel quale dà un calcio ai pregiudizi.

Cosa sappiamo degli uragani e del loro rapporto con la crisi del clima : Il 1 giugno nell’Atlantico comincia la stagione degli uragani: sono eventi catastrofici sempre più estremi? Come si formano? E da dove prendono i loro nomi? Leggi

Cosa sappiamo dell’impatto ambientale degli assorbenti : Non ci sono molti studi in materia, ma tra tutti i rifiuti che produciamo non sono i peggiori e presto forse si potrà riciclarli

Il piano B di Huawei è reale - ecco Cosa sappiamo sul sistema operativo che sarà pronto entro l’autunno : La situazione che si è venuta a creare con le restrizioni commerciali imposte a Huawei dalla Casa Bianca sta obbligando l’azienda cinese a far diventare operativo un “piano B” che fino a qualche mese fa era solo una remota ipotesi. Mettendo da parte ipotetici accordi con Google per aggirare il decreto esecutivo (tutti da definire, sempre che sia possibile farli), e assodato che i servizi di Google erogati sugli smartphone già ...

«Tenet» : Cosa sappiamo dell'ultimo film di Christopher Nolan (con Robert Pattinson)

«Orange is the new black 7» : Cosa sappiamo del gran finale : Il video diffuso da Netflix è un canto corale di You've got time. Vestita ciascuna dei propri abiti di scena, le attrici di Orange is the new ...

Christopher Nolan. Cosa sappiamo del nuovo film - «Tenet» : Dopo tanti mesi e altrettanti rumors, finalmente sono arrivate le prime informazioni sul nuovo film di Christopher Nolan. Stando a quanto riporta Variety, il lungometraggio del regista nominato all’Oscar per Dunkirk si intitolerà Tenet. Come era già stato reso noto dallo stesso Nolan, che è anche autore dello script, Tenet viene descritto come «un epico film action incentrato su una storia di spionaggio ...

Game of Thrones - Cosa sappiamo delle serie spin-off : La serie Game of Thrones è appena giunta al suo epilogo con l’ultimo episodio dell’ottava stagione, che ha infranto ogni record di ascolti sull’americana Hbo. Ovvio che questo universo che ha avuto un enorme impatto sull’immaginario televisivo negli ultimi dieci anni non possa tramontare definitivamente. Lo stesso George RR Martin, commentando il finale sul suo blog, ha dichiarato: “In qualità di produttore ho ...