Concorso Agenzia Entrate 510 funzionari | i posti per ogni regione | in Lombardia ben 115

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nei giorni scorsi sono state finalmente rese note date e luogo presso il quale si terranno le prime prove attitudinali deldell'delleper 510tributari. Sono davvero tanti gli italiani che confidano in questa selezione per riuscire a trovare un posto di lavoro e finalmente sanno quando dovranno affrontare questo primo step concorsuale, più volte rinviato nel corso degli ultimi mesi. Questa prima prova si terrà a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel di via Aurelia, luogo presso il quale annualmente si tengono tante selezioni. Due sono i turni giornalieri che scandiranno il calendario, uno alle 8:30 e l'altro invece nel pomeriggio alle ore 15:00. Si partirà il giorno 18 settembre con i candidati dellae poi via via dovranno presentarsi quelli delle altre regioni. Chiuderanno i partecipanti per la Toscana il giorno 8 novembre. Come sono divisi i ...

