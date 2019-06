Comunali | Sassari | affluenza ballottaggio 40 | 83% | Campus primo al 55 | 37%

Elezioni Comunali 2019 - ballottaggio Sassari-Monserrato/ Risultati e come si vota : Diretta Risultati, Elezioni Comunali 2019 in Sardegna: ballottaggio Sassari e Monserrato, come si vota, candidati sindaci e intenzioni di voto

Risultati elezioni Comunali Sardegna 2019 : chi ha vinto a Cagliari e Sassari : Risultati elezioni comunali Sardegna 2019: chi ha vinto a Cagliari e Sassari È stata una competizione elettorale per certi versi “esaltante”, per l’incertezza del risultato e il testa a testa che si è risolto solo con i dati delle ultimissime sezioni. Nel capoluogo della regione Sardegna la spunta il centrodestra, sbancando Cagliari già al primo turno. Una vittoria forse inaspettata (dopo 8 anni di amministrazione ...

Comunali Sardegna - il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : Quando mancano solo 15 sezioni da scrutinare, alle elezioni Comunali di Cagliari resiste in testa il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,47%, mentre la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra si attesta al 47,47%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2,06%. centrodestra che vince ad Alghero dove Mario Conoci è saldamente in testa da inizio scrutinio con il 53% dei voti. Sconfitto il sindaco uscente ...