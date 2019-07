Chicago PD 5 | dal 4 luglio in chiaro su Italia 1

ilnotiziangolo

(Di lunedì 1 luglio 2019)PD 5 sbarca finalmente sul piccolo schermo di1 il prossimo giovedì. Le puntatene daranno via ad una danza senza sosta che ci porterà all’interno delle novità della quinta stagione. L’emittente trasmetterà i primi tre episodi, che ci aiuteranno a scoprire le ultime evoluzioni nel cast. Erin infatti ha lasciato in via definitiva la serie tv ed al suo posto potremo conoscere da vicino Upton. Le anticipazioni diPD 5 ci annunciano inoltre attriti fra Antonio e Voight, anche se quest’ultimo deciderà di riabilitarlo nell’Intelligence. Che cosa succederà nelle nuove puntate? Scopriamolo insieme.PD 5 anticipazioni episodini L’uscita di scena di Erin (Sophia Bush) daPD 5 non sarà facile da digerire e non solo per Voight (Jason Beghe). Il leader dell’Intelligence ha perso la sua pupilla, ma questo gli darà ...

morganbarraco : #ChicagoPD 5: dal 4 luglio in chiaro su Italia 1 - bbeghella : RT @Volleyball_it: VNL: Italia sconfitta anche dal Brasile. Il bilancio di Blengini. Tutti i risultati e i tabellini, le Pool di Chicago. A… - Volleyball_it : VNL: Italia sconfitta anche dal Brasile. Il bilancio di Blengini. Tutti i risultati e i tabellini, le Pool di Chica… -