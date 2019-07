Barella ad un passo dalla Roma | il presidente Giulini attacca l’Inter | “avevamo

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Inter scomparsa al momento di chiudere l’accordo con, ildel Cagliari trova l’accordo con la: adesso il giocatore deve dare il suo ok Nicolòsembrava ormai destinato a diventare un giocatore dell’Inter, ma fin quando la firma non viene posta sul contratto, non si sa mai cosa può accadere. Ad esempio, una delle due parti può addirittura… scomparire! In questo caso è toccato all’Inter tirarsi indietro dopo aver trovato un’intesa di massima, stando almeno alle parole delai microfoni di Sky Sport. Ildel Cagliari ha trovato adesso un’intesa con la, ma saràa decidere se trasferirsi o meno nella Capitale: “l’11 giugno ho trovato l’accordo con l’Inter persulla parte fissa. Mancava solo l’intesa sui bonus, ma loro sono spariti ormai ...

Momos_rules_10 : @tottimitico @LogikSEO Ormai famo le interpretazioni a gli 'abboccamenti' che fanno in radio\tv i vari presidenti o… - Mercato_Roma24 : #Giuliani, presidente del #Cagliari, conferma trattiva e accordo. Un passo avanti. #AsRoma #Barella - DellaJuveSeguac : @FabrizioRomano @SkySport Da barella a sensi il passo è breve vedrete Marotta da Dzeko a Lukaku a Llorente -