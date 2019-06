Un barcone con 40 migranti procede verso Lampedusa scortato dalla Guardia di Finanza

agi

(Di domenica 30 giugno 2019) Aggiornato alle ore 17,22 del 30 giugno 2019. La nave dell'Ong Open Arms ha localizzato una barca di legno provenienteLibia con 40 persone a bordo, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte "con alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di attraversamento". Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa in un tweet. "Li abbiamo assistiti e abbiamo attivato le amministrazioni competenti per prenderli in carico. Ora sono scortati a". ++Ultim'ora++ Localizzata imbarcazione partita#Libia con 40 persone, 4 bimbi e 3 donne in gravidanza, alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di viaggio. Segnalata e attivate le autorità competenti perché se ne facessero carico. Scortati ora. pic.twitter.com/OAiYbY6VrO — Open Arms IT (@openarms it) 30 giugno 2019 Quando sono ancora roventi le polemiche sullo sbarco nella notte di ...

