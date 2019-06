Gara MotoGP Assen 2019 | griglia di partenza | favoriti e outsider

MotoGP - GP Olanda 2019 : orario Gara - tv e streaming. Programma Sky e TV8 : palinsesto diretta e differite : CLICCA QUI PER LA diretta LIVE DEL WARM-UP E DELLA gara DI MotoGP DEL GP D’Olanda 2019 ALLE 9.40 e 14.00 La stagione 2019 della MotoGP si appresta a dare il via al GP d’Olanda, uno degli appuntamenti più spettacolari ed affascinanti dell’intero calendario, che negli ultimi anni ha sempre regalato delle corse al cardiopalma ricche di sorpassi e colpi di scena fino all’ultima curva. Marc Marquez proverà a bissare il successo del 2018 ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo Gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...

Alex Rins MotoGP - GP Olanda 2019 : “Finalmente in prima fila! Domani avrò un ottimo passo Gara” : Alex Rins è decisamente sorridente al termine delle qualifiche del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo, che è stato costretto a passare dalla Q1, dato che aveva fissato l’undicesimo tempo nel corso delle prove libere, ha dimostrato di essere assolutamente a suo agio sulla pista di Assen, con una Suzuki che risponde bene sulla Università della moto. Il pilota nativo di Barcellona ha chiuso al terzo posto il suo ...

MotoGp – Ancora un sabato disastroso per Valentino Rossi : il Dottore si ferma in Q1 ad Assen - costretto ad una Gara in rimonta : Valentino Rossi Ancora una volta fuori dalla Q2: il Dottore partirà dal 14° posto in griglia domani al Gp d’Olanda Ancora un sabato preoccupante per la Yamaha: Valentino Rossi è stato penalizzato questa mattina nelle Fp3 dopo aver segnato il quinto tempo e si è visto cancellare il suo miglior tempo, scivolando così fuori dalla top ten e vedendosi dunque costretto a passare Ancora una volta dalla Q1. Un pomeriggio Ancora una volta ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : analisi prove libere. Yamaha dai due volti - Ducati risponde presente - Marquez lavora per la Gara - Lorenzo ko : La prima giornata di Assen è andata via e sul tracciato olandese, Cattedrale del Motociclismo, sono diversi gli spunti di questo day-1 dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP. In uno degli scenari più classici delle due ruote partiamo dalla Yamaha. La moto di Iwata si conferma essere enigmatica: da un lato super performante con Fabio Quartararo (il migliore del primo turno) e con Maverick Vinales (il migliore della seconda sessione) ...