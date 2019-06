motorinolimits

(Di domenica 30 giugno 2019)in– di Claudio Corsetti – Edizioni Scuola Corsetti srl, Collana Masterbike – 224 pagine – Prezzo 18,00 euro + spese di spedizione – prenotazioni e informazioni: info@masterbike.tv “In” racconta una vita passata in sella. Le storie, gli aneddoti, le curiosità, le avventure, i ricordi… In sette capitoli Claudio Corsetti ci … L'articoloinriNoLimits Auto, F1,ri, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Emozioni in moto - MotoriNoLimits : Emozioni in moto - scommessedelme1 : Oggi giornata piena di emozioni Si parte con la moto Gp per finire con la finale dei campioati Europei Under 21. s… -