Di Marzio | “Manolas-Napoli affare fatto”

(Di domenica 30 giugno 2019) Raggiunto l’accodo trae Roma per il trasferimento di Kostas Manolas. L’accordo prevede in cambio di Amadou Diawara più soldi. Secondo quanto riporta Gianluca Diil difensore della Roma era presente a Montecarlo per definire gli ultimi dettagli del passaggio. Illo acquista a titolo definitivo per 36 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Diawara il prezzo pagato dalla Roma per prelevarlo a titolo definitivo sarà pari a 21 milioni di euro. In questo momento le società stanno firmando e poi arriverà l’ufficialità L'articolo Diilsta.

