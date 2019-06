Tentano di clonare le carte al bancomat | presi due stranieri

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Giovanni Vasso Operazione dei carabinieri a Positano, in provincia di Salerno. Finiscono in manette due bulgari, accusati di aver installato skimmer e microcamere per filmare gli utentidii dati degli utenti del, scoperti e arrestati due bulgari a Positano in provincia di Salerno. L’operazione porta la firma dei carabinieri della compagnia di Amalfi che hanno stretto le manette ai polsi dei duedopo averli scoperti intenti a installare, su due erogatori di denaro, alcuni “skimmer”. Si tratta di dispositivi capaci di leggere e di copiare i dati delleutilizzate dagli ignari utenti per prelevare denaro. Grazie all’ausilio di una microcamera, che avrebbe filmato la composizione del codice pin, i dueavrebbero infine ottenuto campo libero all’utilizzo di decine di. Le indagini dei militari, che si sono avvalse ...

