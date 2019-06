Sea Watch:capitana andrà a domiciliari

agli arrestiCarola Rackete, la comandante della Seaarrestata dopo aver violato l'alt della GdF ed essere entrata nel porto di Lampedusa speronando una motovedetta delle Fiamme Gialle nel tentativo di arrivare in banchina. Isono stati decisi dalla Procura di Agrigento che la accusa di resistenza e violenza a nave da guerra e tentato naufragio. "Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza nei confronti di chi in divisa lavora in mare" spiega il pm Patronaggio.(Di sabato 29 giugno 2019)