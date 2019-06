Resta bloccata in ascensore per 27 ore | si salva dal caldo e dalla disidratazione bevendo

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Una donna è rimastainper 27 ore, senza cellulare, e si ètail vino che aveva con sé. La 50enne, per via del, rischiava di morire disidratata. E’ successo a Padova ieri mattina, dove in questi giorni le massime hanno sfiorato i 40 gradi. La malcapitata era uscita di casa senza telefono e aveva preso l’per portare una cassetta di vino in cantina, quando l’impianto si è bloccato. A quel punto la donna ha provato a forzare le porte e a chiamare aiuto, ma nessuno l’ha sentita. Allarmata perché non rispondeva al cellulare da ore, la madre della signora si è recata a casa della figlia e ha scoperto tutto chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a far uscire la donna dall’. Ai soccorritori, la donna ha raccontato di aver bevuto buona parte del vino che ...

vivereosimo : Castelfidardo: incidente stradale lungo la SS16. Una donna resta bloccata all’interno della vettura… - RADIOTUANCONA : Incidente stradale tra Castelfidardo e Osimo resta bloccata la ss.16 - gg3428 : RT @localteamtv: Mentre la #SeaWatch3 resta bloccata, poco dopo le 21.00 a Lampedusa è stato osservato l'arrivo di una decina di persone a… -