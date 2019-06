Manovra pirata di Sea Watch | ​ schiacciata una motovedetta

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Angelo Scarano La "capitana" ha forzato il blocco attraccando nel porto di Lampedusa. Accusata di "tentato naufragio" rischia 11 anni Unaspericolata da vera pirateria. La comandante della Sea, Carola Rackete, quando questa notte ha forzato il blocco per attraccare nel porto di Lampedusa, ha usato le maniere forti. Così forti da "schiacciare" unadella Guardia di Finanza tra il molo e la nave Sea. Insomma quello che è accaduto questa notte è del tutto fuorilegge. Per fortuna ladella comandante non ha avuto conseguenze sugli uomini delle fiamme gialle a bordo della. Ma di certo questa mossa avrà conseguenze pesantissime sul percorso giudiziario che la stessa Carola Rackete dovrà affrontare. Il ministro degli Interni, Matteo Salvini, non ha esitato a definirla "criminale". Tra i reati contestati alla capitana ci sono quelli ...

NoiconSalviniSp : Sea Watch, manovra 'da pirata'. Capitana contro la motovedetta: il disastro sfiorato a Lampedusa - mircopedretti10 : - pirata_21 : #Salvini: 'Nel vertice di governo di questa sera non parleremo di conti'. Come sempre a giudicare dalla manovra. -