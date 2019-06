Capolavoro Leclerc | Hamilton retrocesso quinto

ilfogliettone

(Di sabato 29 giugno 2019) C'e' voluto undi Charlesper mettere in riga le fortissime Mercedes pigliatutto, per una volta costrette a rincorrere. E' successo allo Spielberg che ospita la nona gara del Mondiale di F1, fino ad oggi un ripetitivo monologo delle Frecce d'argento. Cosi' nello stesso giorno che potrebbe anche rappresentare una sorta di spartiacque generazionale (il 20enne Fabio Quartararo 'poleman' ad Assen, in una prima fila che e' la piu' giovane nella storia della top class del motociclismo), anche il 21enne talento monegasco piazza l'acuto che noi ti aspetti, anche se le libere lo avevano visto sempre davanti.Lo strepitoso 1'03"003 significa la seconda pole in carriera, dopo quella in Bahrain, per il ferrarista che precede di 0"259 millesimi il campione del mondo Lewische si consola con la 140ma prima fila in carriera, l'8/a quest'anno, ma che deve fare i conti con ...

