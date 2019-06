Caldo | in Valle d’Aosta superati i 30 gradi | da domani arrivano le prime piogge

meteoweb.eu

(Di sabato 29 giugno 2019) Una leggera attenuazione delsi è registrata oggi ind’Aosta. Nella regione le temperature si sono tenute al di sopra dei 30(31,7 ad Aosta) e lo zero termico è a 4.800 metri. Per, però, secondo le previsioni dell’Ufficio meteo regionale, è atteso un lieve aumento delle massime (zero termico potrebbe salire a quota 4.900 metri), ma anche un indebolimento dell’anticiclone che dovrebbe portare lerinfrescanti. Dasera sono previsti anche temporali. L'articolo, ind’Aostai 30: dalerinfrescanti Meteo Web.

RDAsrls : Oggi in Francia ha fatto caldo come ad agosto nella Valle della Morte - Annroveda : @DavideBia64 Cigognola con il suo castello un mese fa. Ora fa così caldo che non mi fermerei per scattare una foto,… - do_nur : @DavideBia64 Buon fine settimana dalla Valle d' Aosta. A causa del gran caldo si sta formando un piccolo lago ai pi… -