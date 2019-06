U&D | la Cavaglià e Manuel già in crisi? Giulio Raselli | ' Bisogna avere un pò di tatto'

U&D - Giulia Cavaglià rompe il silenzio : 'Non mi strappo i capelli per nessuno' : In questi ultimi giorni Giulia Cavaglià e Manuel Galiano sono finiti al centro dell'attenzione del popolo del web per via di un presunto tradimento da parte di lui. A lanciare l'indiscrezione riguardo la vicenda è stata l'influencer Deianira Marzano, seguita da Amedeo Venza, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due hanno pubblicato un video sui loro profili social in cui si intravede la sagoma di un uomo. molto simile a quella dell'ex ...

U&D - Giulia Cavaglià parla dopo le voci di tradimento : 'Alcune cose non mi sono chiare' : C'era grande attesa nell'ascoltare le prime dichiarazioni pubbliche di Giulia Cavaglià dopo i tanti gossip che sono circolati in questi giorni: pochi minuti fa, la ragazza ha deciso di esprimere il suo pensiero sul tradimento che avrebbe subito sui social network. In qualche video che ha caricato nelle sue Stories di Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha detto di avere le idee confuse: nonostante non creda ciecamente a tutto quello che ...

U&D - Manuel sbotta contro i fan e nega il tradimento con la Cavaglià : 'State esagerando' : La relazione di coppia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, nata durante l'ultima edizione del dating show di Mediaset Uomini e Donne, sembra che stia attraversando un periodo di crisi ad appena un mese dalla scelta. Dopo che l'ex corteggiatore è partito assieme a dei suoi amici per una vacanza ad Ibiza, le voci di una possibile rottura tra i due si sono fatte sentire sempre di più. E nelle ultime ore, taci dicerie potrebbero aver trovato una ...

U&D - Manuel accusato di aver tradito la Cavaglià : avrebbe baciato un'altra ragazza : È passato poco meno di un mese da quando il dating show di Mediaset Uomini e Donne ha spento le telecamere in vista della pausa per la stagione estiva. Giulia Cavaglià ha preso parte al programma e, alla fine del suo percorso, ha deciso di scegliere Manuel Galiano come sua anima gemella. Qualche giorno fa il corteggiatore di Giulia ha deciso di partire assieme ad alcuni suoi amici per passare una vacanza a Ibiza, in Spagna. Lei, invece, è ...

U&D trono classico - Giulio Raselli non è la scelta della Cavaglià : Si è conclusa l'ultima puntata di Uomini e donne dedicata alle scelte dei tronisti e che nell'appuntamento del 31 maggio ha visto protagonista la piemontese Giulia Cavaglià, chiamata a scegliere tra i due corteggiatori Giulio Raselli e Manuel Galiano. In diretta televisiva dunque, dopo aver visto i momenti trascorsi in villa, la Cavaglià ha comunicato a Giulio di non essere la sua scelta, tra il mormorio di parte del pubblico che tifava per il ...

U&D - Giulia Cavaglia prossima alla scelta : 'La pancia mi porta da una parte ben precisa' : Il percorso degli ultimi tre tronisti di questa stagione di Uomini e Donne è ormai giunto al termine: a fare la sua prima scelta è stata Angela Nasti, che nella puntata mandata in onda ieri pomeriggio ha deciso di abbandonare la trasmissione con Alessio Campoli. Oggi 30 maggio toccherà invece ad Andrea Zelletta, mentre l'ultima a fare la sua scelta sarà Giulia Cavaglia, che dopo la sua permanenza in villa pare avere le idee molto chiare. Nel ...

Spoiler U&D : la Cavaglià la prima a decidere - Angela Nasti l'ultima il 31 maggio (RUMORS) : Venerdì 31 maggio si concluderà la stagione 2018/2019 di Uomini e Donne: l'ultima settimana di messa in onda del dating-show di Canale 5, sarà interamente dedicata alle decisioni finali di tutti i protagonisti, sia Over che giovani. Da mercoledì prossimo, in particolare, il pubblico assisterà alle puntate in diretta incentrate sulle scelte dei tronisti in carica. Stando a quello che riporta "Vicolo delle News", la prima a scegliere dovrebbe ...

U&D - Lorenzo sull'imminente scelta di Giulia Cavaglià : 'Spero in uno che le voglia bene' : Sono passati pochi mesi da quando Lorenzo Riccardi ha fatto la sua scelta: in una delle puntate serali di Uomini e Donne, infatti, il ragazzo ha preferito Claudia Dionigi a Giulia Cavaglià. Ora che mancano solo pochi giorni alla messa in onda dell'atto conclusivo del percorso della torinese, il suo ex tronista del cuore è intervenuto su Instagram per farle il suo augurio: il 23enne ha detto che spera che la sua ex corteggiatrice possa scegliere ...

La novità di U&D : Andrea Zelletta - Giulia Cavaglià e Angela Nasti sceglieranno dal vivo : La stagione 2018/2019 di Uomini e Donne sta per concludersi con il botto: la redazione, infatti, ha deciso di non registrare più nessuna puntata del Trono Classico per un motivo molto importante. Come ha anticipato Raffaella Mannoia ieri sera, le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià saranno fatte in diretta: dal 29 al 31 maggio probabilmente, dunque, il pubblico assisterà alle decisioni finali del tre tronisti dal vivo, ...

U&D - anticipazioni puntata odierna : la Cavaglia sempre più vicina a Giulio - Luca assente : Una nuova puntata dedicata al trono classico di Uomini e donne andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Oggi vedremo come stanno proseguendo i percorsi di Giulia Cavaglia e Angela Nasti. La tronista piemontese, rimasta con i due corteggiatori, Giulio e Manuel, sarà protagonista di una discussione con quest'ultimo, deluso dopo aver visto il bacio tra la Cavaglia e il 'rivale' Giulio, con il quale invece sta crescendo la ...

U&D - spoiler trono della Cavaglià : pioggia di baci per Manuel e Giulio : Appuntamento con le anticipazioni relative alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne avvenuta lo scorso 7 maggio negli studi Elios di Roma. Stando a quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news', Andrea Zelletta ha perso una delle sue corteggiatrici, in quanto Muriel ha deciso di abbandonare il programma di Maria De Filippi. Il percorso di Giulia Cavaglià, già da diverse settimane, è incentrato su due corteggiatori, Manuel ...

U&D riprese 29 aprile : gaffe della Cavaglia - chiama Manuel 'Giulio' - lui va via furioso : Lunedì 29 aprile è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Tra le protagoniste indiscusse c'è stata sicuramente la tronista Giulia Cavaglia. La ragazza si sta avvicinando sempre di più al momento della scelta e l'ansia e la confusione sono alle stelle. Dopo i diverbi con Flavio a causa dei suoi comportamenti alquanto ambigui, nel corso della registrazione di ieri pomeriggio il ragazzo non è più tornato in ...