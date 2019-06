Steven Adler si accoltella | paura per l’ex batterista dei Guns N’ Roses

Guns N’ Roses Steven Adler ha tentato il suicidio : L’ex batterista dei “Guns N’ Roses” Steven Adler è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles dopo essersi accoltellato allo stomaco. Lo scrive il sito statunitense TMZ. Secondo quanto riportato, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno i paramedici sono intervenuti a casa di Adler a Los Angeles: il musicista è poi stato immediatamente trasportato in ospedale per una ferita allo stomaco, un taglio, presumibilmente una pugnalata. Il ...

Steven Adler dei Guns N’Roses ricoverato : si sarebbe accoltellato allo stomaco : Steven Adler, ex batterista dei Guns N’ Roses, è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles per una ferita all’addome. Da quanto emerso, l’artista potrebbe essersi accoltellato allo stomaco: lo riporta il sito statunitense TMZ, sottolineando che il musicista non è in pericolo di vita.Stando a quanto riferito, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno i soccorsi sono giunti nella casa di Los Angeles di ...

