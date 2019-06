Samuel | Ho subito un piccolo intervento al cuore | è andato tutto bene

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019), leader dei Subsonica e neo giudice di 'X Factor' (assieme a Malika Ayane, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi) ha rivelato, attraverso un post su Facebook, ha comunicato a tutti i propri followers di averunal, fortunatamente ben riuscito. X Factor 13, ecco i giudici: Malika Ayane,Romano, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi: "Hounal, è" 28 giugno 2019 16:24.

AngeChess : RT @carmedonnafugat: #SinteticaMente a #CasaLettori il giorno splende un istante ed è subito notte Samuel Beckett e Herbert List on the… - IsaVolonte : RT @carmedonnafugat: #SinteticaMente a #CasaLettori il giorno splende un istante ed è subito notte Samuel Beckett e Herbert List on the… - PascaliLuciana : RT @carmedonnafugat: #SinteticaMente a #CasaLettori il giorno splende un istante ed è subito notte Samuel Beckett e Herbert List on the… -