Per Erdoğan è arrivato il momento di pagare i debiti

Erdogan ha (di nuovo) Perso le elezioni a Istanbul : I manifestanti festeggiano l’elezione di Ekrem Imamoglu a sindaco di Istanbul (foto: Burak Kara/Getty Images) Si volta pagina a Istanbul. Dopo 16 anni di dominio incontrastato dell’Akp, il partito del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, arriva al potere un candidato dell’opposizione: Ekrem Imamoglu è il nuovo sindaco. L’elezione di Imamoglu è, in realtà, una riconferma. Il 49enne, che fa parte del Partito repubblicano ...

Mohamed Morsi - Erdogan accusa l’Egitto : “È stato ucciso”. I seguaci al processo : “Lasciato a terra Per 20 minuti” : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato il governo dell’Egitto della morte dell’ex presidente egiziano Mohamed Morsi, avvenuta il 17 giugno durante il processo per spionaggio a suo carico. “Non è morto per cause naturali, è stato ucciso”, ha detto il Capo di stato turco. Morsi, leader dell’organizzazione islamista Fratelli musulmani, è stato uno degli alleati di Erdogan durante gli anni di presidenza. ...

Turchia - Erdogan : se non vinco si rivota. Ma non fingiamo di cascare dal Pero : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan annulla le elezioni municipali inopinatamente perse il 31 marzo dal suo partito, l’Akp, nella sua Istanbul e ordina che si rifacciano: il sindaco della metropoli sul Bosforo, la sua roccaforte, non può essere espresso dall’opposizione. Si rivoti il 23 giugno e, questa volta, si voti bene. La decisione di Erdogan, anzi – formalmente – della commissione elettorale suprema turca, suscita giustamente sdegno ...