Oroscopo luglio | previsioni Branko oggi 29 giugno e weekend

Oroscopo 5 luglio : sorprese per l'Acquario - Scorpione fortunato in amore : La giornata di venerdì 5 luglio, sarà nettamente migliore per quanto riguarda l'affiatamento di coppia rispetto alle precedenti per molti segni zodiacali, come Ariete e Scorpione. Bilancia si sentirà giù di morale, mentre il lavoro potrebbe subire una battuta d'arresto per i nativi Capricorno e Sagittario, con conseguente calo delle finanze. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l’Oroscopo della giornata di venerdì 5 luglio ...

L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio - 1ª sestina : Cancro 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2019 è disponibile per tutti, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali di oggi, il periodo coincidente con la prima settimana del mese. Curiosi di sapere cosa riserveranno le effemeridi ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo immediatamente mettendo in rilievo i migliori ed i peggiori in assoluto, come sempre ...

Oroscopo settimanale dall'8 al 14 luglio : Cancro favorito - Ariete determinato : Nella settimana che va dall'8 al 14 luglio, i nativi Cancro saranno tra i favoriti in quanto a relazioni di coppia. Leone sarà determinato sul posto di lavoro e molto romantico con il partner, mentre Pesci e Sagittario dovranno aspettarsi qualche delusione nel corso della settimana. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, che va dall'8 al 14 luglio 2019. Previsioni Oroscopo dall'8 al 14 luglio 2019 segno per ...

L'Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio - 2ª sestina : pagelle - Sagittario 'nove' : L'Oroscopo settimanale dal 1 al 7 luglio 2019 è arrivato con puntualità cronometrica all'appuntamento settimanale con voi lettori, amanti della buona Astrologia. Come da titolo iniziale quest'oggi le analisi astrali saranno applicate esclusivamente ai sei segni dello zodiaco rientranti nella seconda sestina. Ovviamente, per quei pochi che ancora non lo sanno, fanno parte della seconda metà zodiacale i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio : novità per Leone e Sagittario : Nella settimana dal 22 al 28 luglio 2019, la Luna si sposterà dai Pesci, dove transita Nettuno, al segno dei Gemelli. Il Sole, Marte e Venere stazioneranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Plutone e Saturno proseguiranno il loro moto in Capricorno, come Giove nel Sagittario e Urano nei gradi del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete determinato Ariete: famiglia ...

Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio : emozioni per Vergine - Bilancia serena : L'Oroscopo settimanale dall'1 al 7 luglio prevede serenità in amore per lo Scorpione, mentre il Leone passerà delle giornate emozionanti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: Mercurio sul vostro segno vi aiuterà a realizzarvi in ambito lavorativo. Martedì e mercoledì saranno le giornate più fortunate per voi. Anche Luna sarà a vostro favore e questo potrebbe portarvi a nuove importanti ...

Oroscopo 4 luglio : intesa di coppia alle stelle per i Gemelli - imprevisti per la Vergine : Nella giornata di giovedì 4 luglio, molti segni zodiacali potrebbero avere dei problemi all'interno della loro relazione di coppia, come il Leone e il Toro. Al contrario la giornata di Gemelli sarà incentrata sull'amore. il lavoro segnerà la giornata dei nativi Vergine e Sagittario, mentre per Bilancia sarà una giornata in ripresa. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 4 luglio 2019. Previsioni ...

Oroscopo 3 luglio : giornata grandiosa per Leone - Capricorno determinato : Durante la giornata di mercoledì 3 luglio, alcuni segni zodiacali potrebbero avere dei problemi di tipo sentimentale, come i Pesci, il Sagittario e lo Scorpione. Altri invece avranno qualche grattacapo sul posto di lavoro, come i nativi Cancro e Bilancia. Sarà invece una giornata grandiosa per il Leone, mentre il segno dei Gemelli dovrà impegnarsi per cercare di ottenere dei buoni ricavi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per ...

Oroscopo weekend 20 e 21 luglio : Sagittario ambizioso - Gemelli passionali : Il weekend che va da sabato 20 a domenica 21 luglio sarà di assoluto relax per molti segni dello zodiaco: qualcuno si vorrà concedere dei momenti per sé come i Pesci e la Bilancia, mentre altri come l'Ariete saranno “costretti” a riposarsi per recuperare le energie. Fine settimana di fuoco invece per il Cancro, il Toro e di conquiste assicurate per il Leone. Il Sagittario e la Vergine invece saranno totalmente assorbiti dal lavoro, cosa che darà ...

Oroscopo 19 luglio : complicità di coppia per Cancro - Pesci distaccato : Durante la giornata di venerdì 19 luglio, Plutone porterà al Capricorno una ventata di autostima, grazie soprattutto al suo stanziamento. Gli affari saranno un punto cardine anche nel venerdì dei Pesci e dei Gemelli. I nativi del Cancro saranno i favoriti per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e quello erotico nella loro relazione. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarete meno tesi, meno burrascosi e con molti sentimenti negativi ...

Oroscopo 18 luglio : viaggi per Ariete - Pesci disponibili in amore : La giornata di giovedì 18 luglio sarà caratterizzata dalla di voglia di evasione per l'Acquario, la Vergine e l'Ariete in particolare. L'amore invece darà dei notevoli grattacapi alla Bilancia, perché dovrà fare i conti con una fiamma riaccesa dopo tanto tempo. Meglio invece lo Scorpione, che sarà più morbido nei confronti delle amicizie, esattamente come i nativi del segno del Capricorno. A seguire, le previsioni degli astri per giovedì, segno ...

Oroscopo settimana dall'1 al 7 luglio : incontri per Cancro - Bilancia grintosa : L'Oroscopo della settimana dall'1 al 7 luglio vedrà Venere favorevole per il Capricorno, mentre il Sagittario vivrà alcune problematiche in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: grazie a Mercurio a vostro favore avrete maggiore possibilità di riuscire a realizzarvi. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate top sul lavoro, in cui potrete godere di massima possibilità di espressione. ...

Oroscopo della prima settimana di luglio : Vergine - momento di definizione delle priorità : Le previsioni dell'Oroscopo non smettono mai di stupire e, a volte, deludere coloro che si affidano ad esse. Le notizie si rincorrono sempre, indistintamente dall'essere positive o negative e si soffermano di volta in volta su ognuno dei 12 segni zodiacali. Questa volta toccherà alla Vergine soffermarsi per definire al meglio le proprie priorità, mentre la Bilancia riuscirà ad ascoltare ciò che il suo cuore le dice. Amore, fortuna e lavoro ...