Lewis Hamilton F1 | GP Austria 2019 | “La Ferrari sembra veloce | mi aspetto una dura

Formula 1 - Lewis Hamilton spaventato dalle Ferrari : “sembrano veloci - ma su questo circuito…” : Il britannico ha commentato la prima giornata di libere in Austria, spostando i favori del pronostico sulla Ferrari Solo quarto Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, un netto peggioramento rispetto al miglior tempo ottenuto in mattinata. photo4/Lapresse Un riferimento cronometrico che comunque non preoccupa il campione del mondo, soddisfatto del comportamento della sua monoposto: “è ...

F1 - Lewis Hamilton : “Non si deve tornare indietro con le gomme. Non sarebbe possibile spingere” : Nella giornata odierna la riunione tra i team, la FIA e la Pirelli che avrà luogo nel weekend del GP d’Austria, nono round del Mondiale 2019 di F1, sarà molto importante sul tema gomme. Come è noto, alcuni team hanno chiesto di tornare al battistrada usato l’anno passato, viste le evidenti difficoltà nel trovare la corretta finestra di utilizzo. Ferrari e Red Bull rientrerebbero in queste scuderie. Discorso opposto per la Mercedes e ...

Lewis Hamilton F1 - GP Austria 2019 : “Non sono interessato ai record. Io voglio solo vincere qui a Spielberg” : Non è cambiato di certo l’approccio di Lewis Hamilton. Il britannico, dominatore assoluto del Mondiale 2019 di F1, dopo aver conquistato il successo nel GP di Francia, aver ottenuto la 79esima vittoria in carriera e rafforzato la propria leadership in classifica generale nei confronti dei suoi rivali (+36 sul compagno di squadra della Mercedes Valtteri Bottas e +76 sul ferrarista Sebastian Vettel), non ha perso la voglia di vincere. Il suo ...

Formula 1 - Lewis Hamilton a gamba tesa su Liberty Media : “il Gp di Silverstone non si tocca” : Il pilota della Mercedes ha analizzato i possibili nuovi ingressi in calendario, difendendo però il Gp di Silverstone Il calendario di Formula 1 riserverà nel 2020 alcune novità rispetto a quello di questa stagione, tra cui il Vietnam e il ritorno in Olanda, sul circuito storico di Zandvoort. Le modifiche che Carey e soci vorrebbero apportare riguardano anche il Gp di Silverstone, ma su questo tema Lewis Hamilton è stato chiari ai ...

Formula 1 – Hamilton - la vittoria in Francia è stata tutt’altro che facile : Lewis svela qualche importante retroscena : Lewis Hamilton ha rivelato in conferenza stampa alcuni importanti retroscena della sua gara di ieri al Gp di Francia E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp di Francia 2019 di Formula 1: il britannico della Mercedes ha trionfato ieri al Paul Ricard lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il ferrarista Leclerc. Una gara senza storia e senza colpi di scena, con Hamilton che però a fine gara non ha apprezzato chi ha in ...

Formula 1 noiosa - Lewis Hamilton schietto : “non puntate il dito contro i piloti! Ma posso dire che…” : Lewis Hamilton consapevole che la Formula 1 ha bisogno di maggiore spettacolo: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp di Francia Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Francia: il britannico della Mercedes ha trionfato a Le Castellet senza troppe difficoltà, lottando solo con se stesso. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Valtteri Bottas, seguito da Charles Leclerc, l’unico a riuscire a regalare un ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : Lewis Hamilton vince a Le Castellet e manda un messaggio a tutti in ottica titolo : La vittoria di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno è di quelle che lasciano il segno nel corso della stagione. I 25 punti conquistati a Le Castellet, e il modo con cui sono arrivati, rappresentano un duro colpo per le speranze dei rivali. L’inglese in queste occasioni vuole mandare un messaggio e oggi a Valtteri Bottas è arrivato in maniera netta. Andiamo ad analizzare la situazione del Mondiale 2019 di F1 che ...

Formula 1 – Il risultato del Gp di Francia e la frecciatina di Hamilton : Binotto risponde a Lewis : Mercedes imprendibile, Mattia Binotto analizza il weekend del Gp di Francia, rispondendo alla frecciatina lanciata da Hamilton ieri nel post qualifiche Lewis Hamilton è il vincitore del Gp di Francia: il britannico della Mercedes non ha avuto rivali oggi a Le Castellet, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il giovane monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto invece per Max Verstappen, seguito da ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “E’ stato un capolavoro. Vittoria facile? Non direi - ho sudato molto…” : E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1 : Anche in Francia non c'è stata storia: la Mercedes ha vinto piazzando due piloti nelle prime due posizioni, davanti alle Ferrari

Formula 1 – Hamilton punge la Ferrari - Camilleri risponde : “ecco cosa dico a Lewis” : Louis Camilleri commenta la frecciatina di Lewis Hamilton lanciata alla Ferrari nel post qualifiche del Gp di Francia E’ tutto pronto al Paul Ricard per la partenza del Gp di Francia 2019. Alla vigilia della nuova gara della stagione, Lewis Hamilton ha lanciato una nuova frecciatina alla Ferrari. Il britannico della Mercedes, che ieri a Le Castellet ha conquistato la sua 86ª pole position, ha ‘accusato’ il team di ...

VIDEO Lewis Hamilton - pole position GP Francia F1 : riviviamo il giro veloce on-board : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico si è reso protagonista di un giro vertiginoso durante le qualifiche sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet e ha messo in fila tutti gli avversaria, ennesima prestazione vertiginosa del pilota della Mercedes che è risultato impeccabile nel time attack e oggi andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dell’on-board ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia : “Contento della pole position - sfruttata la Mercedes. E il vento…” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha espresso tutta la sua gioia al termine delle qualifiche andate in scena oggi a Le Castellet: “Non è una pista semplice, ci sono delle vie di fughe ed è una pista tecnica. Siamo stati veloci in tutto il weekend, sono contento perché ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina. C’è stato del vento, alcune folate ...