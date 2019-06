Juventus | Buffon e quella clausola ‘singolare’ | otto partite per… superare Maldini

Juventus - Buffon pronto a tornare a due condizioni : ecco le curiose clausole richieste dall’ex PSG : Il portiere italiano è sempre più vicino a tornare alla Juventus, a patto che vengano inserite nel contratto due clausola particolari La voce si è diffusa pochi giorni fa, prendendo immediatamente corpo con il passare delle ore. Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus, dopo solo un anno di esilio al Paris Saint-Germain. Anne-Christine POUJOULAT / AFP Una scelta di vita e di cuore, dettata dal suo legame con i colori bianconeri, ...

Juventus - Buffon avrebbe accettato l'offerta bianconera : dovrebbe guadagnare 2 - 5 milioni : In attesa di definire i grandi acquisti, la dirigenza bianconera starebbe lavorando ad un clamoroso ritorno. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Tuttosport e confermate anche da Sky Sport, Gianluigi Buffon sarebbe vicino al ritorno alla Juventus. Dopo l'addio al Paris Saint-Germain, alcuni media sportivi italiani avevano parlato di un probabile ritorno in Italia per il campione del mondo 2006, indicando in Atalanta e Lazio le squadra ...

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Juventus - Zoff dice la sua su Buffon : “Non rientra perché è un leader. A comandare sono gli allenatori” : Dino Zoff, storico portiere di Juventus e Nazionale, ha detto la sua sul possibile ritorno di Gigi Buffon ai bianconeri a “La Gazzetta dello Sport“: “Se ha voglia di continuare a essere un giocatore, di rimanere nel giro o di stare in panchina, mi pare che problemi non ce ne siano. sono libere scelte del giocatore e della società. Mi sembra tutto normale. Non voglio esprimere giudizi tecnici né fare valutazioni fisiche. ...

Buffon torna alla Juventus - il commento di Zoff è sincero : “non credo alla storia dei leader nello spogliatoio” : Buffon torna alla Juventus? Il parere sincero di Dino Zoff: dalla voglia di continuare al ruolo di leader nello spogliatoio Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del possibile clamoroso ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. Uno scoop placato però dall’agente del portiere italiano, che però non ha del tutto smentito i rumors. In tantissimi, dunque, stanno commentando questa clamorosa possibilità, tra questi c’è anche Dino ...

Buffon Juventus - l’agente rivela : “Gigi a Torino? Se Perin dovesse partire…” : Buffon Juventus – Da ieri sera ormai si parla di un clamoroso ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. A chiarire la situazione ci ha pensato Silvano Martina, agente dell’estremo difensore, che ai microfoni di ‘Sportmediaset’ ha ammesso la possibilità di tornare a Torino. Leggi anche: De Ligt Juventus, si sblocca la trattativa: no al Barcellona, accordo imminente con […] More

Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. : Donnarumma alla Juventus con Buffon secondo portiere. Szczesny al City. Il giornalista Luca Momblano, su Top Calcio 24, ha avanzato una previsione suggestiva che susciterebbe una vera e propria girandola di movimenti nel ruolo di portiere di alcune delle principali squadre europee. secondo il commentatore, se De Gea non dovesse rinnovare con il Manchester United, […] More

Alla Juventus Buffon torna a fare il portiere o la sentinella di Agnelli? : Le frasi di Agnelli il giorno dell’addio di Allegri Sì, è stata la decisione più sofferta da quando sono Alla guida della Juventus (a proposito della rottura con Allegri) La seconda domanda è sulla Juve del futuro. Questa è la domanda che dovete fare a Paratici, quando avrete occasione di farla. Sarà lui a definire quella che sarà la squadra. Di nuovo ripeto (tono infastidito, ndr) una volta di più: la divisione dei ruoli all’interno ...

Calciomercato Juventus : “Buffon in bianconero?” - la risposta del suo agente : “Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin“. Così Silvano Martina, storico agente di Gigi Buffon, conferma a SportMediaset il possibile clamoroso ritorno in bianconero del 42enne portiere di Carrara. Sulle condizioni fisiche dell’ex Psg, l’agente ha rassicurato: “Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà ...

Gigi Buffon - il ritorno alla Juventus divide i tifosi : anche molte critiche : Gianluigi Buffon è vicino a un clamoroso ritorno alla Juventus. Gli esperti di calciomercato parlano di accordo in dirittura d’arrivo. Il club bianconero avrebbe offerto al portiere, attualmente senza squadra, un posto come vice-Szczesny per un anno. Un’operazione che avrebbe dell'impensabile: solo

Mercato Juventus - Buffon ad un passo : via Matuidi e altre 4 cessioni : Mercato Juventus- Come sottolineato da “Gianluca Di Marzio”, la Juventus sarebbe ormai pronta a riabbracciare Buffon dopo un solo anno. Addio confermato al PSG e via al nuovo capitolo in bianconero. Il noto giornalista ha confermato che Buffon farà ritorno alla Juventus nei panni di vice Szczesny, mentre sarà quasi certa la cessione di Perin. […] More

Buffon è pronto a tornare alla Juventus : “Un anno di contratto - poi sarà dirigente” : Un anno di distanza, poi un tweet galeotto, che aveva fatto discutere la cintura di sicurezza e invece conteneva un indizio nella frase a corredo dell’immagine. Concreto secondo Sky Sport, che martedì sera ha spiegato come la trattativa sia in fase avanzata: Gianluigi Buffon è pronto a tornare alla Juventus. Lo storico portiere bianconero e della Nazionale sta trattando un accordo di un anno, nel quale sarebbe il vice di Wojciech Szczesny, ...

Buffon torna alla Juventus/ Tifosi divisi "E' un campione" - "Operazione inutile" : Buffon è pronto a tornare alla Juventus, un'operazione che sta spaccando in due la tifoseria bianconera: ecco alcuni loro tweet

Juventus - clamoroso : ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e Perin : BUFFON Juventus- Come rivelato da “Gianluca Di Marzio“, Gigi Buffon sarebbe ormai pronto a far ritorno alla Juventus per un anno da calciatore, prima di confrontarsi con la nuova carriera da dirigente. Un affare che potrebbe decollare già nel corso dei prossimi giorni. Buffon vestirebbe nuovamente bianconero e reciterebbe il ruolo di secondo portiere alle […] L'articolo Juventus, clamoroso: ritorna Buffon. Occhio a Szczesny e ...