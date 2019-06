Il nuovo Ni No Kuni confermato dal presidente di Level-5

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Come riporta Dualshockers, la rivista giapponese Nikkei ha pubblicato un'intervista con ildi-5, Akihiro Hino. Game's Talk ha riassunto l'intervista, ecco tutto ciò di cui ha parlato.Akihiro Hino ha menzionato come Yo-kai Watch 4 sia stato il primo titolo di-5 sviluppato fin dall'inizio come titolo di Nintendo Switch. È un gioco di Yo-kai Watch che può essere apprezzato da tutti, dove si ritroverà "tutto" quello che i fan hanno amato della serie. Yo-kai Watch 4 avrà anche collegamenti con il prossimo film anime Yo-kai Watch in arrivo 13 dicembre 2019, in Giappone.Akihiro Hino ha anche menzionato come-5 sia uno studio che si sforza di offrire grandi giochi, per questo motivo ha requisiti molto rigidi per il lancio di un gioco. E se lo sviluppo di un titolo è completo ma non soddisfa questi requisiti, viene rimandato. Ora, la società si è resa conto che, ...

