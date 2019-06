Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G | con lo smartphone al centro di tutto

Huawei annuncia la EMUI 9.1 per questi 23 smartphone in Italia : ecco le date : Huawei conferma ufficialmente il rilascio di EMUI 9.1 per 23 smartphone. Scoprite insieme a noi la lista completa con la data per ogni modello. L'articolo Huawei annuncia la EMUI 9.1 per questi 23 smartphone in Italia: ecco le date proviene da TuttoAndroid.

Huawei ha annunciato il nuovo SoC di fascia media Kirin 810 con NPU Da Vinci : Huawei ha annunciato il nuovo SoC di fascia media Kirin 810 a 7 nm, è un octa-core con GPU ARM Mali-G52 MP6 e NPU Da Vinci.

Huawei annuncia il trio Nova 5 - con Kirin 810 e quadrupla fotocamera posteriore : Huawei ha presentato questa mattina in Cina la nuova serie Nova 5, con il SoC Kirin 810, quattro fotocamere posteriori e ricarica a 40 watt.

Huawei annuncia gli smartphone che vorrebbe aggiornare ad Android Q : Ecco la lista con i tanti smartphone che Huawei vorrebbe aggiornare ad Android Q 10, USA permettendo.

Huawei Nova 5i certificato in Cina e Huawei Nova 5 preannunciato da un video : Huawei Nova 5i è apparso nel database del TENAA, grazie al quale abbiamo la conferma di alcune delle principali caratteristiche che vanterà il telefono

Huawei annuncia Maimang 8 - ossia P Smart+ 2019 - e prepara Nova 5 e 5 Pro : Huawei Maimang 8 è ufficiale in Cina, mentre emergono in rete nuovi leak su Nova 5 e Nova 5 Pro.

Huawei - Vodafone ed Ee annunciano la sospensione dei piani per la vendita di nuovi smartphone 5G nel Regno Unito : Vodafone ed EE, due aziende britanniche leader del settore della telefonia mobile, hanno annunciato la sospensione dei piani per la messa in vendita nel Regno Unito dei nuovi modelli di smartphone 5G di ultima generazione prodotti dal gruppo cinese Huawei. Entrambe hanno spiegato che la decisione – per ora cautelare e temporanea ma comunque sine die – è legata alle incertezze alimentate dalla battaglia commerciale degli Usa contro ...

Huawei e HONOR annunciano i primi smartphone che riceveranno Android Q : Ecco i primi smartphone di Huawei e HONOR che saranno aggiornati ad Android 10 Q. Ecco la lista con tutti e 8 i dispositivi!