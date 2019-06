Alghero | multato perché lascia finestrino aperto | Un invito ai ladri

Alghero - turista lascia il finestrino del Suv aperto : multato per istigazione al furto : Un episodio abbastanza singolare si è verificato negli scorsi giorni ad Alghero, in Sardegna, dove un turista italiano è stato multato per istigazione al furto. L'uomo infatti aveva parcheggiato regolarmente la sua autovettura, un Suv Mercedes, in via Kennedy. Il veicolo era perfettamente a posto, tranne che per un piccolo particolare: il finestrino del mezzo era rimasto aperto, e questa situazione poteva sicuramente consentire a qualche ...