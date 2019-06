La mamma assisteva a tutto! Bimba di 10 anni violentata dal padre (Di giovedì 27 giugno 2019) Marito e moglie sono stati arrestati con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti dei loro quattro figli. Costringevano la figlia, una bambina di soli 10 anni, ad avere rapporti carnali col padre, mentre la madre assisteva impassibile ai turpi episodi. L'orrida vicenda, attuata da una famiglia chiaramente disfunzionale, è avvenuta a Varese. La piccola avrebbe subito violenze fisiche anche da parte della madre. Marito e moglie sono stati tratti in arresto con le accuse di maltrattamento e violenza sessuale nei confronti dei loro quattro figli minorenni.



In realtà, non si parla di una vicenda avvenuta nelle ultime ore, in quanto risalirebbe ad un mese fa. L'episodio è stato reso noto dal Procuratore di Varese Daniela Borgonovo nel corso di una conferenza stampa per l'arresto di una donna di 30 anni, anche lei madre ed accusata di violenze nei confronti dei suoi bambini.



La persona, anche lei residente a Varese, sarebbe stata colpevole di percosse nei confronti della figlia disabile di 7 anni. Il suo folle gesto sarebbe servito come cattivo esempio ad uno degli altri suoi figli minorenni, che avrebbe iniziato ad inveire sulla sorellina tramite insulti, maltrattamenti e sputi. Il tutto si sarebbe consumato per oltre un anno, all'insegna dell'indifferenza da parte di conoscenti ed insegnanti. In tal caso, questi si sarebbero limitati ad informare la donna degli strani ematomi sul corpo della bambina, senza mai denunciare formalmente quanto notato.



Due vicende che non possono non farci pensare al caso della piccola Fortuna Loffredo, violentata ed uccisa nel 2014 alla tenera età di sei anni. La bambina viveva a Caivano (Napoli) assieme alla madre e i fratellini. Presunto colpevole degli abusi e dell'omicidio ai danni della bimba, Raimondo Caputo. L'uomo è stato condannato allergastolo, condanna questa, confermata anche in appello.