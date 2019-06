LIVE Norvegia-Inghilterra 0-2 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | Scott e White

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv Dominante l’di Phil Neville che con Bronze e Parris ha sfondato liberamente sul binario di destra sfruttando il cinismo di(per lei anche un palo) sotto porta per andare al riposo in vantaggio 2-0.incapace di soffrire, reagire o far scoccare quella scintilla che, a quarantacinque minuti dal termine della sfida, potrebbe dare nuova vigoria a una gara che sembra già ben indirizzata. 45’+1 FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO 45′…POTEVA FARNE UN ALTRO LA CENTROCAMPISTA INGLESE! Per poco la numero otto non trova il modo di indirizzare verso la porta un cross proveniente dalla catena di sinistra della selezione britannica. 43′ Intanto il gioco riprende con un po’ di ritardo perchè Kirby ha ...

