Lega cresce | centrodestra oltre il 50 per cento

Sondaggi elettorali - la Lega continua a crescere dopo le europee : Pd in ripresa - in calo il M5s : A un mese di distanza dalle elezioni europee che hanno sancito il record di consensi per la Lega, un Sondaggio realizzato da Tecnè evidenzia la continua crescita del partito di Matteo Salvini, che guadagna ancora e raggiunge il 35,5% nelle intenzioni di voto. Insegue il Pd, in leggero aumento, mentre il Movimento 5 Stelle non riesce a risalire la china.continua a leggere

Sondaggi - Lega continua a crescere - supera il 35%. Pd al secondo posto sfiora il 24% : secondo un Sondaggio Emg Acqua, condotto per Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe ancora primo partito. Al secondo posto troviamo il Pd, che guadagna consensi: i dem sfiorano il 24%. I Cinque Stelle tallonano il Pd, e fanno registrare una lieve crescita: oggi il M5S otterrebbe il 18% delle preferenze.continua a leggere

Cremona - il crescendo del sindaco Filippo Bongiovanni (Lega) è epico. Vince il ballottaggio e se la prende con gli avversari : Ha ringraziato tutti – genitori, amici e sostenitori – non appena è stato eletto al ballottaggio, il riconfermato sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, classe 1980, leghista da sempre. Anzi quasi tutti, perché in un crescendo di gioia che si trasforma in rabbia da sfogare, dice così: “Non ringrazio chi ha sparato balle su di me e su di noi, perché questa gente vuole il male di Casalmaggiore ed è feccia, feccia, feccia”. E ...

Sondaggi - la Lega resta al 34. Il M5s riprende quota - cresce anche il Pd. Crollo di Forza Italia - sorpasso di Fratelli d’Italia : La Lega primo partito ma senza tendenze di espansione del proprio elettorato. Il M5s in ripresa (timida) dopo la crisi delle Europee. Il Pd ancora in crescita, sia pure lieve. Sono i dati principali del Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (solito margine d’errore del 3%). Secondo questa rilevazione l’area di consenso per i partiti al governo sarebbe intorno al 53 per cento degli elettori: 34 per cento per la Lega (che alle ...

M5s - cresce la fronda anti-Lega di Roberto Fico - Luigi Di Maio teme il ribaltone : Roberto Fico a Luigi Di Maio che gli chiedeva delle sue intenzioni dopo la dichiarazione durante la festa della Repubblica sui rom e sugli immigrati lo ha detto molto chiaramente: "Ho solo affermato i valori della Repubblica e della Costituzione. Non possiamo cedere ancora alla Lega, altrimenti il M

Sondaggi : Lega al 36 - 5%. PD cresce ancora - più del M5S : A una settimana dal voto europeo la Lega di Matteo Salvini cresce ancora, secondo l’ultimo Sondaggio realizzato per TgLa7. In base alla rilevazione Swg, il Carroccio sale di ulteriori due punti rispetto alle elezioni europee raggiungendo il 36,5%, un record per il partito fondato da Umberto Bossi.Forza Italia è invece in calo di quasi due punti rispetto alle europee, al 6,9%, tallonata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 6,6% (+0,1%). ...

Sondaggi elettorali - dopo le europee la Lega continua a crescere : +2% in una settimana : dopo il trionfo delle elezioni europee, la Lega continua a guadagnare consensi e negli ultimi Sondaggi supera il muro del 36%, guadagnando il 2% in poco più di una settimana. In crescita anche Pd e Movimento 5 Stelle. Unico partito in calo è Forza Italia, che viene quasi raggiunto da Fratelli d'Italia.

Sondaggio Swg per Tg La7 : dopo la Europee la Lega cresce ancora e tocca il 36 - 5% : cresce ancora la Lega. A una settimana dal voto europeo che ha certificato il sorpasso del Carroccio sul Movimento 5 Stelle, i consensi per il partito di Matteo Salvini continuano ad aumentare. Secondo il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega oggi raccoglie il 36,5% dei voti, con un +2.2 rispetto alle elezioni Europee del 26 maggio scorso. Accrescono i loro consensi, ma in misura minore, il Partito Democratico, che sale al 23,5%, e il ...

Sondaggio Swg per La7 : dopo la Europee la Lega cresce ancora e tocca il 36 - 5% : cresce ancora la Lega. A una settimana dal voto europeo che ha certificato il sorpasso del Carroccio sul Movimento 5 Stelle, i consensi per il partito di Matteo Salvini continuano ad aumentare. Secondo il Sondaggio di Swg per il Tg di La7, la Lega oggi raccoglie il 36,5% dei voti, con un +2.2 rispetto alle elezioni Europee del 26 maggio scorso. Accrescono i loro consensi, ma in misura minore, il Partito Democratico, che sale al 23,5%, e il ...

Pietro Senaldi : "La lettera dell'Ue e i veri numeri del debito (che cresce meno con la Lega rispetto a Monti)" : "Per la gioia degli anti-salviniani doc è arrivata la lettera della Commissione Ue che ci dice che il debito italiano è fuori controllo", spiega Pietro Senaldi: "Riguarda la gestione 2017/18, quindi è solo relativamente imputabile a questo governo". "Noi siamo andati a guardare la pratica", continua

Europee 2019 - Orlando : “Pd torna a crescere - c’è base per costruire alternativa. Lega? Ci preoccupa la sua avanzata” : “Stiamo parlando di exit poll quindi la cautela è d’obbligo ma a livello europeo molti cittadini sono tornati a votare e hanno fermato la spinta nazionalista. In Italia il Pd ottiene un risultato importante. Un anno fa si discuteva di un bipolarismo tra populisti. Adesso questi dati ci dicono che il Pd è in campo. Sappiamo che dobbiamo ancora cambiare molto” Lo ha detto il vicesegretario Pd Andrea Orlando, commentando al ...

Europee - cresce l'ansia nella Lega Il Pd è più ottimista - nei 5 Stelle... : Meno dieci giorni alle elezioni Europee del 26 maggio, appuntamento fondamentale non solo per i futuri equilibri dell'Unione europea ma anche per il destino del governo del Cambiamento guidato da Giuseppe Conte. La pubblicazione dei sondaggi è vietata per legge, come noto, e... Segui su affaritaliani.it

Sondaggi Emg per Agorà : Lega stabile - cresce ancora il M5S - cala il Partito Democratico : Esaminando l'ultimo Sondaggio politico dell'istituto Emg Acqua per il talk show politico Agorà, in onda tutte le mattine su Rai Tre e condotto da Serena Bortone, emergerebbero alcune novità da prendere in considerazione. Precisiamo che la seguente rilevazione elettorale è stata effettuata mediante panel telematico su un campione rappresentativo e stratificato di 1642 soggetti, tutti maggiorenni e tutti residenti sul territorio nazionale, in un ...

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : cresce ancora la Lega di Matteo Salvini - perde consensi Luigi Di Maio : La Lega cresce ancora mentre il Movimento 5 stelle perde di nuovo consensi. In vista delle elezioni europee, insomma il partito di Matteo Salvini registra il 32,2 per cento di voti (quasi un punto percentuale in più rispetto a settimana scorsa) mentre il Movimento di Luigi Di Maio scende al 22,9 per