Il calciomercato | tutte le trattative del giorno | i movimenti di Inter e Milan | super

calciomercato Milan : Andersen - Torreira e Lovren - tutte le trattative sarebbero in salita : Il Calciomercato del Milan inizia a complicarsi. Maldini, Massara e, Boban devono acquistare un difensore centrale e un regista per permettere a Giampaolo di proporre il suo gioco, ma alcuni obiettivi sono diventati difficili da acquistare. La Roma ha affondato il colpo per Veretout e Andersen, Sensi è promesso sposo dell'Inter, per Torreira l'Arsenal fa muro e Lovren costa molto. Le buone notizie arrivano dal giovane Kabak, mentre a centrocampo ...

calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

calciomercato Serie B e Serie C - tutte le trattative : Diamanti lascia Livorno - Monza scatenato! : Il Calciomercato è caldo non solo in Serie A ma anche in Serie B e Serie C sono state tante le trattative andate in scena nelle ultime ore, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Si separano le strade tra il Livorno ed il calciatore Diamanti, il club in entrata valuta Tounkara. Scatenato il Benevento che ha lanciato l’assalto a Brugman del Pescara, la valutazione è di 3 milioni di euro. Il nuovo portiere dello Spezia ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

calciomercato Serie A - tutte le trattative – Il Sassuolo ci prova per Simeone - gli obiettivi delle neopromosse : Calciomercato Serie A – Non solo le big e i soliti nomi importanti, con il Napoli tra Koulibaly e James Rodriguez, l’Inter su Lukaku e la Juve su Pogba, ma anche le medio piccole del nostro campionato si muovono in vista della prossima stagione. Il colpaccio importante, in attacco, lo vuole fare il Sassuolo: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport odierna, i neroverdi sarebbero sulle tracce del ‘cholito’ ...

calciomercato - tutte le trattative : colpaccio Napoli - nomi nuovi per Milan e Bologna : Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli avrebbe trovato l’accordo con Manolas. Il greco sarà il sostituto di Albiol, in partenza verso il Villareal. La Roma però non fa sconti sul prezzo del cartellino e pretende la clausola di 36 milioni. Il Napoli, secondo quanto riferito, starebbe provando ad inserire nella trattativa Diawara. Il centrocampista piace alla Roma ma non c’è accordo sulla valutazione che le due società ne fanno. Un ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno – La Juve pensa al ritorno di fiamma - anche la Roma su Veretout : trattative Calciomercato – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. Dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese dal Lione. (LA ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno – Affari Inter-Cagliari - Torino e Atalanta scatenate : trattative Calciomercato – Incredibile doppio salto dalla C alla A per il Lecce, guidato dal tecnico Fabio Liverani in maniera egregia. Più volte, anche di recente, l’allenatore dei salentini si è espresso in merito alle mosse che serviranno ai giallorossi per competere al meglio in massima serie. In attacco, verranno confermati La Mantia e Falco, ma ci saranno altri innesti a dar manforte al reparto. Si parla di Andrea Pinamonti, ...

calciomercato - le notizie di oggi – Accordo Juventus-Chiesa - il colpo del Real Madrid - l’Udinese suona due acuti - tutte le altre trattative di giornata : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Accordo CHIESA-JUVENTUS – Il noto giornalista ed esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba: Chiesa ha l’Accordo totale con la Juventus. La notizia in apertura ...

calciomercato - tutte le notizie di oggi – L’Inter guarda in casa Roma - i nomi per il Bologna - le trattative di Atalanta - Torino e Lecce : L’INTER guarda IN casa Roma – L’Inter è pronta a scatenarsi per costruire una squadra sempre più forte e le intenzioni sono di quelle importanti. Il club nerazzurro ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte per la panchina, un top nel suo ruolo e che porterà L’Inter ancora più in alto. Nel frattempo la dirigenza prepara i botti sul Calciomercato, notizie importanti nelle ultime ore e spesa in casa Roma. Il nome ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno – Il Bayern bussa in casa Juve - due colpi per Napoli e Samp : trattative Calciomercato – Inizio di stagione buono, sui suoi standard, pensando che l’arrivo di Cristiano Ronaldo potesse portargli vantaggi. Poi, col passare delle partite, l’arretramento da parte di Allegri, sempre più lontano dalla porta Paulo Dybala ha perso quella verve fantasiosa che tutti conoscono finendo col chiudere l’annata in netta discesa, quasi nell’anonimato. Scontato che una permanenza del tecnico livornese avrebbe ...

calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...