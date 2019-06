Con Salvini non è finita la pacchia per i trafficanti di esseri umani

Perchè Salvini se la prende Con l'Olanda per il caso Sea Watch : Immigrazione: Sea Watch 3 forza il blocco e fa rotta verso Lampedusa Berlino, 27 giu - (Agenzia Nova) - Forzando il blocco posto in esecuzione del decreto sicurezza bis, Sea Watch 3, nave dell'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch, è entrata nelle acque italiane e ha fatto rotto verso Lam

DENTRO FI/ Il partito segreto di BerlusConi per governare Con Salvini : I bene informati invitano a guardare a quello che sta facendo uno storico sodale del Cavaliere: l'ex Dc Gianfranco Rotondi sta allestendo un doppione di FI

Salvini : Conseguenze se Continuano i no : 22.49 "Nel M5S c'è fibrillazione:Di Battista, Casaleggio e Grillo vanno e vengono, ma Di Maio è persona seria e quel che abbiamo scritto nel contratto lo faremo. Vado oltre la mia convenienza personale e della Lega e vado avanti, ma se nelle prossime settimane si va avanti a furia di no ne trarrei le conseguenze". Lo ha detto il vicepremier Salvini a Porta a Porta parlando delle prospettive della maggioranza e del governo.

Sea Watch - perché non è ancora finita. E Salvini sfida la Ue : "Non li riConosco" : "Le autorità italiane sono appena salite a bordo della Sea Watch 3 impedendoci di attraccare al porto sicuro di Lampedusa. Hanno controllato la nave e i passaporti dell'equipaggio e ora attendono istruzioni dai superiori. Io spero che facciano scendere presto i migranti soccorsi". Sono le parole di

Trumpizzazione completa. Salvini evoca il muro Con la Slovenia : "Non escludo barriere" : “Si è riaperta la rotta balcanica, a luglio partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali estremi estremi rimedi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei ”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo Salvini, parlando alla conferenza stampa al Viminale sulla Sea Watch. Il governatore del Friuli ...

Vauro tifa la Sea Watch 3 Contro Salvini : "Abbasso il Capitano e viva la Capitana!" : Pina Francone Il vignettista gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane "? il Capitano, W la Capitana!". Vauro Senesi gongola per il fatto che la Sea Watch 3 abbia forzato il blocco, entrando in acque italiane e puntando dritto verso il porto di Lampedusa. Il vignettista segue in diretta la vicenda e ha già sfornato un disegno a commento della querelle, cogliendo l’occasione – ...

Autonomia : Fermi - 'M5S Contrario - Salvini scriva Contratto Con centrodestra' : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - “Ormai è sempre più evidente a tutti come Di Maio e il Movimento 5 Stelle abbiano definitivamente gettato la maschera, è chiaro che con loro al governo l’Autonomia non verrà mai riconosciuta. Bene ha fatto questa mattina anche il presidente di Regione Lombardia Attilio

Pensioni ultima ora : Quota 41 per tutti si fa - Salvini Conferma in tv : Pensioni ultima ora: Quota 41 per tutti si fa, Salvini conferma in tv Pensioni ultima ora: nuovo intervento del vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini sulla materia previdenziale. Le dichiarazioni dell’esponente dell’esecutivo Conte confermano la direzione di marcia intrapresa dal Governo con l’approvazione di Quota 100. Pensioni ultima ora e assegni Pensioni di invalidità Lega e M5S intendono procedere di ...

Elisa Isoardi : Dopo 5 anni Con Matteo Salvini sto bene da sola! : Elisa Isoardi mette un punto fermo sulla sua vita privata. Sostiene di non essere legata ad Alessandro Di Paolo che definisce un amico. La conduttrice avrebbe imparato a stare bene da sola Dopo la fine della relazione con Matteo Salvini: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare”. I 5 anni trascorsi insieme le avrebbe insegnato cosa è meglio per lei ...

Umberto Smaila/ 'Con le donne il più bravo era Gerry Calà. Salvini? Ha ragione' : Umberto Smaila, ai Lunatici di Rai Radio2, svela i dettagli del rapporto con le donne mentre su Salvini dice: 'sui migranti la penso come lui'.

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già Condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa Con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

"Dopo Matteo Salvini non voglio più uomini". Elisa Isoardi racConta la sua vita da single. - : Carlo Lanna Dopo la fine della sua storia con Matteo Salvini, Elisa Isoardi sa cosa vuole dalla vita e lo rivela in una recente intervista Sono trascorsi pochi mesi dalla fine della storia d’amore fra Elisa Isoardi e il vice premier Matteo Salvini. Entrambi hanno voltato pagina, ognuno di loro è concentrato sulle rispettive carriere. Lo conferma la stessa conduttrice tv in un’intervista che ha rilasciato a "Oggi". "Ho capito molte ...

Isoardi racConta il post-Salvini "Uomini? Non ne voglio più" : Elisa Isoardi si racconta: "I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio" Segui su affaritaliani.it

Elisa Isoardi - sei mesi dopo la rottura Con Matteo Salvini dice : “Un uomo adesso proprio non lo voglio” : “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare”. Sei mesi dopo la fine della sua storia d’amore con il ministro dell’Interno e vicepremier Matto Salvini, Elisa Isoardi si è raccontata in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha confidato come siano cambiate per lei le cose in questo periodo: ...