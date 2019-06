Arrestata l' ex miss Belgio Tanja Dexters per traffico di droga Ma è stato un errore

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Pina Francone, vincitrice della fascia nel 2018, è stataperdie poi rilasciata Daspaccio, per, vincitrice della fascia del 2018, è statadalla polizia per il suo presunto coinvolgimento in un'inchiesta sul narco. La 42enne è stata rilasciata dopo sei ore. Insieme a lei, è finita nei guai anche il compagno. Dunque, si è sfogata sui social, puntando il dito contro gli inquirenti: "Il mondo è impazzito. Lasciate tranquille le persone che sono felici. Cercate la vostra felicità invece di distruggere quella degli altri. Per fortuna, i bambini non erano in casa. Una messinscena per nulla". E ha così continuato: "Ècome in un film. Siamo stati bendati e ammanettati, gli agenti indossavano passamontagna e avevano una pistola in mano. Non hanno nemmeno suonato alla porta, hanno ...

