Valentino Rossi MotoGP | GP Olanda 2019 | “Positivi i test a Barcellona | siamo pronti per

MotoGp - finalmente un sorriso per Valentino Rossi : il Dottore svela importanti aggiornamenti sulla Yamaha : Il pesarese ha parlato in vista del pRossimo appuntamento di Assen, ultimo tracciato su cui è riuscito a vincere ormai nel lontano 2017 Sono trascorsi due anni esatti dall’ultimo successo di Valentino Rossi in MotoGp, il pilota della Yamaha infatti non sale sul gradino più alto del podio dal Gp di Assen del 2017. Alessandro La Rocca /LaPresse Proprio il tracciato olandese ospiterà questo week-end il Motomondiale, un’occasione ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : i precedenti di Valentino Rossi ad Assen. Dieci successi conditi da alcuni duelli indimenticabili : L’ottavo weekend di gara dell’anno è sempre più vicino per il Motomondiale, che fa tappa dal 28 al 30 giungo nella meravigliosa pista di Assen per il Gran Premio d’Olanda 2019. Il circuito olandese viene da sempre considerato l’Università del Motocislismo per le caratteristiche di un tracciato molto veloce ma allo stesso tempo abbastanza tortuoso ed impegnativo, in cui il pilota può davvero fare la differenza. Assen è ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Valentino Rossi sogna il colpaccio sulla pista preferita di Assen : Due anni esatti. Da tanto si protrae il digiuno di Valentino Rossi in MotoGP. Un digiuno che ha dell’incredibile se si pensa alla carriera del nove volte campione del mondo, ma la crisi nera della Yamaha non ha certo reso la vita semplice al pilota di Tavullia negli ultimi anni. Bisogna tornare al Gran Premio d’Olanda 2017, infatti, per ritrovare il numero 46 sul gradino più alto del podio, al termine di una gara spettacolare nella ...

MotoGp - Valentino Rossi cuore d’oro : gesto speciale per Bryan Toccaceli e… Daniel Pedrosa [FOTO] : Il pilota della Yamaha ha postato sui social due foto insieme a Bryan Toccaceli e Dani Pedrosa, a cui ha consegnato il proprio casco con dedica e firma Valentino Rossi si dimostra un campione dentro e fuori dalla pista, come sottolinea il gesto compiuto nei confronti di Bryan Toccaceli e Dani Pedrosa. Il pesarese ha infatti pubblicato tra le sue Instagram Stories due foto che lo ritraggono insieme ai due piloti, intento a consegnargli il ...

MotoGp - Test Barcellona – Valentino Rossi sorride : “provate tante novità anche in ottica 2020. Gadda? Ce ne vorrebbero 5 come lui” : Nonostante la 14ª posizione nei Test di Barcellona, Valentino Rossi si è detto soddisfatto delle novità di elettronica provate sulla sua Yamaha: miglioramenti e novità che torneranno utili anche nel 2020 Una 14ª posizione che fa poco Testo quella che Valentino Rossi ha ottenuto nei Test odierni a Barcellona. Potrebbero essere stati due giorni da dimenticare, vista la caduta di ieri durante la gara, ma il Dottore lascia il Montmelò con il ...

MotoGP - Test Barcellona 2019 : Vinales il più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla MotoGP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...

MotoGp – Terminata la giornata di test a Barcellona : la Yamaha impressiona - tranne quella di Valentino Rossi [TEMPI] : Maverick Viñales chiude davanti a tutti la giornata di test a Barcellona, precedendo la Yamaha satellite di Morbidelli e la Honda di Marquez La Yamaha chiude con il sorriso la giornata di test a Barcellona, Maverick Viñales è l’unico a scendere sotto il muro dell’1:39. Lo spagnolo fa segnare il giro più veloce proprio sotto la bandiera a scacchi, fermando il crono sull’1:38.967 e precedendo la M1 satellite di Franco ...

MotoGp – Valentino Rossi amareggiato - Vinales imbufalito : le reazioni dei piloti Yamaha ai box dopo l’incidente causato da Lorenzo [VIDEO] : Valentino Rossi deluso e dispiaciuto, Maverick Vinales non nasconde tutta la sua ira: le reazioni dei piloti Yamaha dopo la caduta causata da Lorenzo a Barcellona E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Catalunay 2019: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico, sul circuito del Montmelò, aiutato però anche dal maxi incidente causato da Jorge Lorenzo. Il maiorchino della Honda ha ‘atterrato’ in un colpo ...

MotoGp – Valentino Rossi difende Lorenzo : “si è scusato - ma avete fatto incazzare Vinales. La curva 10 sembra il parcheggio della Conad” : Valentino Rossi difende Lorenzo, fa chiarezza sulle dichiarazioni di Vinales e critica la curva 10: il Dottore, con la sua solita ironia, maschera la delusione per la caduta in pista a Barcellona La gara di Barcellona ha sorriso ancora una volta a Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha visto Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso venire messi ko da una caduta di Jorge Lorenzo, potendo così concludere la gara indisturbato in ...

MotoGp – Petrucci svela : “incidente Lorenzo? Ho visto lui e Valentino Rossi andare forte - avessero fatto quella curva mi sarei ritirato” : Danilo Petrucci chiude terzo il Gp di Barcellona ed evita la maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo: il pilota Ducati si prende il secondo posto e prova a spiegare la dinamica dell’incidente La maxi caduta provocata da Jorge Lorenzo ha ‘rovinato’ il Gp di Barcellona, mettendo fuori gioco Valentino Rossi, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, regalando a Marquez la vittoria. Chi fortunatamente non è stato coinvolto è Danilo ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Cosa devo dire? Peccato - andavo forte : la moto di Lorenzo mi ha falciato” : Valentino Rossi ha concluso con una caduta il GP di Catalogna 2019, il Dottore è rimasto vittima dell’incidente generato da Jorge Lorenzo nel corso del secondo giro e non è riuscito a competere per il podio come ci si aspettava alla vigilia. Il centauro della Yamaha, scattato dalla quarta piazzola, avevano dimostrato un ottimo passo e sembrava avere tutte le carte in regola per puntare a un risultato di assoluto prestigio ma è stato ...

Classifica Mondiale MotoGP - la graduatoria dopo il GP di Catalogna. Marquez allunga in testa - +37 Dovizioso. Valentino Rossi 5° : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha vinto il GP di Catalogna e ora vanta 140 punti in Classifica. Il Campione del Mondo in carica ha 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che è caduto per colpa di Jorge Lorenzo proprio come Maverick Vinales e Valentino Rossi, quinto a quota 72. Di seguito la Classifica generale del Mondiale MotoGP. Classifica Mondiale MotoGP 2019 (dopo GP ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica. Marquez vince - Lorenzo fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso e Vinales : Marc Marquez ha vinto il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo si è imposto a Barcellona e ha compiuto un allungo importante in classifica generale, il centauro della Honda ha beneficiato del clamoroso incidente occorso nel corso del secondo giro: Jorge Lorenzo è entrato con foga alla curva 10, ha tirato giù Andrea Dovizioso che a sua volta ha steso Maverick Vinales e Valentino Rossi. Strike di grandi dimensioni che ...