Ue | M5s ancora senza gruppo a Bruxelles | ha chiesto di aderire al gruppo della Sinistra

M5s fuori dai gruppi del Parlamento europeo - ma non si arrende : “C’è ancora tempo” : Il Movimento 5 Stelle rischia l'isolamento al Parlamento europeo: entro oggi doveva essere comunicata la formazione dei gruppi al prossimo EuroParlamento, ma il M5s non è riuscito a formare un suo gruppo, come annunciato in campagna elettorale. Fonti pentastellate, comunque, garantiscono che c'è ancora qualche giorno per evitare l'isolamento. Ma la strada sembra in salita.Continua a leggere

Sondaggi politici elettorali : allungo della Lega - perde ancora terreno il M5s : I nuovi Sondaggi politici di SWG sono stati pubblicati da parte del TG La7. Gli orientamenti di voto nell’ultima decade del mese di giugno evidenziano un incremento del vantaggio della Lega rispetto ai rivali. Continua a perdere terreno il Movimento 5 Stelle, che vede scappare davanti a sé anche il Partito Democratico. Alle loro spalle, poi, si riprende la posizione ai piedi del podio Forza Italia, anche se non può certo vantare di avere un ...

Ancora attacchi per Di Maio dal M5s. Fattori : “Non sa mediare - ma Di Battista non è l’alternativa” : La senatrice Fattori dice di non voler seguire l'esempio di Nugnes: "Questo favore io non glielo faccio". Poi non risparmia critiche a Di Maio: "Il suo mi sembra un richiamo a un'unità ormai impossibile. In un Movimento grande come il nostro esistono tante anime. Alessandro Di Battista non può essere ripreso come fosse un ragazzino".Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega in crescita - M5s ancora giù : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega in crescita, M5S ancora giù Si allarga il divario tra Lega e Movimento 5 Stelle nell’ultimo Sondaggio Tecnè per TgCom24, andato in onda il 10 giugno. Il Carroccio, forte della vittoria alle europee e del buon risultato ottenuto con il centrodestra alle amministrative, cresce di due punti al 36% rispetto al voto del 26 maggio. Sondaggi elettorali Tecnè: M5S in crisi Al contrario i Cinque Stelle, ...

Sondaggi : Lega vola - Pd e M5s stabili - Forza Italia crolla ancora e la Meloni la raggiunge : Secondo l'ultimo Sondaggio andato in onda su La7, la Lega avrebbe superato addirittura il 37%. Il partito di Matteo Salvini continua dunque a guadagnare consensi. Pd e M5S vedono delle lievi fluttuazioni delle proprie percentuali, ma rimangono vicini ai numeri ottenuti alle elezioni Europee. Tutti gli altri partiti invece vanno abbastanza male, in particolare Forza Italia che sembra ormai essere stata raggiunta da Fratelli d'Italia di Giorgia ...

Il M5s è alla ricerca di alleati a Strasburgo e sul tavolo c'è ancora l'ipotesi Farage : Un accordo tra il M5S e il Brexit Party di Nigel Farage per la formazione di un gruppo parlamentare a Strasburgo continua a restare sul tavolo, anche se un'intesa ancora non risulta. È quanto trapela da fonti del Movimento a Bruxelles, mentre i pentastellati continuano la difficile ricerca di una 'famiglia' politica in Europa. l'ipotesi di tenere in vita l'Efdd, (il gruppo di Farage e dei Cinque Stelle nella legislatura che sta per concludersi) ...

Sondaggi politici elettorali : Lega ancora più in alto al 37 - 3% - il M5s si riavvicina al PD : Dopo poche settimane dalle elezioni europee di maggio, lo scenario politico italiano subisce ulteriori cambiamenti. Alcune posizioni si confermano, mentre altre no. I Sondaggi pubblicati in questi giorni evidenziano un ulteriore incremento della Lega nelle intenzioni di voto degli italiani. Il gap con il primo degli inseguitori si amplia, arrivando a circa 15 punti percentuali. Nei mesi scorsi non si era mai visto un così ampio vantaggio da ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Lega sale al 36 - 1% - M5s ancora giù : Sondaggi elettorali Tecnè: Lega sale al 36,1%, M5S ancora giù La Lega si gode l’effetto europee. Secondo un Sondaggio Tecnè andato in onda durante la puntata del 6 giugno di Dritto e Rovescio, il Carroccio sale al 36,1%, incrementando il proprio bottino di voti di due punti rispetto al 26 maggio. Sondaggi elettorali Tecnè: Pd e M5S ancora lontani Si allarga quindi il divario tra il partito di Salvini e i principali competitor: Pd ...

Giuseppe Conte ringrazia Lega e M5s per lo sblocca cantieri : crede ancora alla tenuta del governo? : Prove tecniche di pace armata sullo sblocca cantieri, dove dopo la rissa in CdM di lunedì sera, Lega e M5s hanno trovato un'intesa. Il decreto, insomma, prosegue. E direttamente da Hanoi, in Vietnam, arriva un commento sulla vicenda di Giuseppe Conte, il quale premette: "Cerco di mantenermi lucido e

Sondaggi : Lega al 36 - 5%. PD cresce ancora - più del M5s : A una settimana dal voto europeo la Lega di Matteo Salvini cresce ancora, secondo l’ultimo Sondaggio realizzato per TgLa7. In base alla rilevazione Swg, il Carroccio sale di ulteriori due punti rispetto alle elezioni europee raggiungendo il 36,5%, un record per il partito fondato da Umberto Bossi.Forza Italia è invece in calo di quasi due punti rispetto alle europee, al 6,9%, tallonata da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al 6,6% (+0,1%). ...

M5s : ok alla flat tax in deficit. Conte frena : progetto non ancora arrivato a Palazzo Chigi : Anche M5s si dice favorevole al progetto di tassazione al 15% in deficit. Ma Conte frena - «prima bisogna chiarire le premesse per proseguire il cammino del governo» - e annuncia: «Lunedì faremo il punto», «voglio parlare agli italiani»...

M5s : "Ok a flat tax in deficit - anche da Tria" Conte frena : "Ancora non c'è un progetto" : Fonti del Movimento aprono alle proposte di Salvini: "Ben venga il regime fiscale al 15% per i redditi fino ai 65mila euro". Il premier: "Il progetto ancora non c'è"

M5s - a Di Maio l'80% dei voti : gli iscritti lo vogliono ancora capo politico : Con l'80% dei voti, quasi 45.000 in tutto, gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno confermato la fiducia a Di Maio come capo politico del Movimento. È stata una lunga giornata quella del Vice Premier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio che aveva rimesso agli iscritti il suo ruolo di capo del M5S all'indomani della sconfitta elettorale alle consultazioni europee. Alcune fratture interne al Movimento, con l'ombra di Alessandro Di Battista che ...

Di Maio torna a sorridere; è ancora il leader del M5s - presto la nuova organizzazione del Movimento : L’80% dei votati sulla piattaforma Rousseau ha confermato Di Maio come leader indiscusso del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è stato confermato capo politico del M5S con l’80% delle preferenze. A dire sì alla conferma sono stati 44.849 votanti. In 11.278 hanno invece votato contro. “La riconferma del mio ruolo – ha detto su … Continue reading Di Maio torna a sorridere; è ancora il leader del M5S, presto la nuova ...