Responsabilità errore medico | come funziona? cosa è utile sapere?

(Di mercoledì 26 giugno 2019)? Certamente le cure mediche non possono essere considerate sempre risolutive. A volte però non è tanto la particolare situazione contingente a pesare sulle condizioni del malato, quanto piuttosto l’o gli errori dei medici, i quali sono comunque responsabili del loro operato professionale. Vediamo quindiè opportunoin tema diper. Se ti interessa saperne di più sulla legge 68/99 e collocamento mirato delle categorie protette, clicca qui.per: perché una legge ad hoc? Da un po’ di tempo è stata posta in vigore la legge n. 24 del 2017, recante il titolo “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia diprofessionale degli esercenti le professioni ...

