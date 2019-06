Consigli per la guida d’estate con SEAT

Consiglio dei ministri - slitta il piano per evitare la procedura d'infrazione Ue : È ufficiale: l'assestamento di bilancio slitta, non sarà nel Consiglio dei ministri in programma stasera ma verrà rinviato alla prossima settimana. È quanto confermano...

Basket – Non solo Kevin Durant - 5 giocatori su 10 subiscono infortuni al tendine d’Achille : i Consigli degli esperti per prevenirli e curarli : Calzature sportive corrette, esercizi di stretching prima degli allenamenti e rafforzare i muscoli del polpaccio. Questi alcuni dei consigli degli esperti per prevenire lesioni al tendine d’Achille, infortuni che colpiscono oltre il 45% dei giocatori di Basket Il Basket è uno degli sport più apprezzati in Italia e all’estero per via della sua dinamicità e numerosi benefici che apporta alla salute mentale e fisica. Basti pensare che secondo ...

Sette Consigli per affrontare al meglio la guida d'estate : Sette semplici consigli agli automobilisti per affrontare la guida in tutta sicurezza durante la stagione estiva

Dieta con le mandorle : dimagrisci e fai il pieno di energia. Consigli dell’esperta : Mettersi a Dieta in estate per dimagrire prima della prova costume è un obiettivo condiviso da molti. Per perdere i chili di troppo in modo efficace e duraturo però bisogna evitate diete drastiche e allenamenti eccessivi. Soprattutto bisogna dare al corpo la giusta energia e la giusta idratazione, anche in considerazione del caldo e dell’afa elevati. La soluzione è scegliere alimenti sani e ricchi di nutrienti, in grado di assicurare ...

Cinque Consigli last minute per affrontare la prova costume : “Non rinunciate ai carboidrati, fate spuntini con yogurt magro e frutta fresca, evitate i cibi fritti, lo zucchero bianco e...

Perché la Russia tiene molto al posto nel Consiglio d’Europa : Roma. E’ Strasburgo la città delle spie, dice il Monde. E’ tra la Francia e la Germania, cosmopolita, piena di persone e di istituzioni, è il posto in cui le spie meglio si confondono e meglio lavorano. Il Consiglio d’Europa, che ieri ha aperto la sua sessione estiva con una delle votazioni più sign

Arrestato per 'ndrangheta il presidente del Consiglio comunale di Piacenza : Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio comunale di Piacenza, figura tra i destinatari delle misure contro presunti appartenenti alle famiglie di ’ndrangheta legate ai Grande Aracri.Secondo gli investigatori della Polizia, Caruso sarebbe parte integrante dell’organizzazione criminale che operava tra le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Ai vertici del gruppo esponenti di primo piano ...

Caldo - ancora animali chiusi in auto al sole : la denuncia e i Consigli della Lega Nazionale per la Difesa del Cane : ancora cani chiusi al sole. Sembra incredibile ma nel 2019 continuano casi di questo genere, uno dei quali finito in tragedia. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC) denuncia e ricorda il suo decalogo di consigli utili per la gestione dei nostri amici a 4 zampe durante la stagione estiva. Le cronache degli ultimi giorni ci parlano di due casi simili che però hanno avuto un epilogo diverso. A Pioltello, nei pressi di Milano, una signora ...

"Bastardo fascista - ti sfondo". Paura per l'ex Consigliere che denunciò i crimini dei partigiani : Elena Barlozzari Sfiorata aggressione per l'ex consigliere di Noli, Enrico Pollero, che si è battuto per intitolare una targa a Giuseppina Ghersi, la bimba uccisa dai partigiani. Lui: "Rifarei tutto" Continua a pagare il prezzo d’aver riportato a galla una storia scomoda, Enrico Pollero, 63 anni, ex consigliere comunale di Noli, nel Savonese. I suoi guai sono iniziati assieme all’interpellanza che ha fatto da apripista alla ...

Arredo bagno : 3 Consigli per avere design e qualità senza spendere un capitale : Il bagno è una delle stanze della casa più costose per quanto riguarda l’arredamento: tra mobili e sanitari si rischia

Estate : i Consigli per prendersi cura dei nostri amici a 4 zampe durante la bella stagione : Arriva l’Estate e ci si prepara per le vacanze e il divertimento, pronti a godersi un po’ di meritato relax. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici animali. Ecco quindi i consigli di Lega Nazionale per la Difesa del Cane: Mai lasciare un animale da solo in auto: la temperatura all’interno ...