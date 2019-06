Come utilizzare i codici sconto su Chili Cinema

Gargano (Federmanager) : "Non utilizzare Roma Come teatro battaglia politica" : Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Rom

Come utilizzare i biglietti di Apple Wallet su Android : Nonostante l’azienda di Mountain View stia cercando di trasformare Google Pay in un vero e proprio portafogli digitale, Apple Wallet rimane ancora la piattaforma migliore in questa categoria. Ciò è dovuto ovviamente al fatto che leggi di più...

Come utilizzare YouTube come libreria musicale su Linux con Magnesium : State cercando una soluzione per poter ascoltare i brani preferiti in streaming senza acquistarli e/o scaricarli sul vostro PC Linux ma non avete idea di cosa utilizzare. Nelle prossime righe, noi di ChimeraRevo vi spiegheremo leggi di più...

Come utilizzare la funzione PiP di macOS su YouTube : Da ormai più di due anni, su macOS, è disponibile la funzione PiP (Picture-in-Picture), capace di continuare la riproduzione di un qualsiasi video o film in una piccola finestra. Ciò ovviamente risulta utile quando non leggi di più...

La Juve potrebbe utilizzare Pjanic Come pedina di scambio per arrivare a Marquinhos : In casa Juventus impazza il "toto allenatore", ma per conoscere l'erede di Massimiliano Allegri occorrerà ancora qualche giorno. Nel frattempo la dirigenza della Continassa è al lavoro per puntellare una rosa che è già di spessore, pur avendo alcune lacune importanti. Uno dei reparti nevralgici è la difesa, sguarnita numericamente e non più verdissima sul piano anagrafico. L'indagine conoscitiva Andrea Barzagli ha tirato i remi in barca, Giorgio ...

Utilizzare Amazon Echo Come una cassa Bluetooth : Uno dei prodotti tecnologici più venduti dell’ultimo anno è senza dubbio Amazon Echo, in tutte le sue versioni. Questo perché, proprio come Google, l’azienda di e-commerce più famosa del mondo, ha cercato di traportare nel leggi di più...