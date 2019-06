Camorra | 100 arresti contro l' alleanza di Secondigliano

Duro colpo alla Camorra : oltre 100 arresti contro l'Alleanza di Secondigliano : Luca Sablone Sequestrati beni per 130 milioni: i reati contestati vanno dall’associazione di tipo mafioso al traffico di sostanze stupefacenti Maxiblitz all'alba dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli, che questa mattina hanno eseguito - su tutto il territorio nazionale - ben 126 provvedimenti cautelari a carico di appartenenti ai clan Contini, M alla rdo e Licciardi. Durissimo colpo alla camorra , in particolare ...

Camorra - 100 arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano : colpiti i clan Contini - Mallardo e Licciardi : Oltre cento arresti contro l’Alleanza di Secondigliano. Un’imponente operazione nei confronti di affiliati ai clan Contini, Mallardo e Licciardi è in corso in tutta Italia dalle prime luci dell’alba. L’indagine – condotta dai carabinieri del Ros di Napoli, dalla polizia e dalla Dia – ha permesso anche di sequestrare un ingente patrimonio nei confronti delle persone colpite dai provvedimenti cautelari emessi ...