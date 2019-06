Calciomercato | Guardiola commenta le trattative…delle altre | da de Ligt a Griezmann e

calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Pep, allenatore del Manchester City, a margine di un evento a Barcellona hato le trattative didei blaugrana e l’affare de. Le sue parole sono state riportate dal “Mundo Deportivo” Sue Neymar, nel mirino dei catalani,ha detto: “Sono molto bravi e i buoni giocatori sono sempre benvenuti. Sono cose che riguardano il Barça ho vissuto tanto in questo club e non voglio che le mie parole vengano interpretate in modo sbagliato, ma tutto dipenderà dall’idea di squadra e dalle scelte del tecnico. Di certo i buoni giocatori sono sempre i benvenuti:e Neymar lo sono, così come de Jong, ottimo acquisto”.dà un parere anche su de, trattato in questi giorni dalla Juventus: “Chi prenderà Defarà un grande affare: avrà un centrale per i prossimi 10 anni”. ...

