Splendida Italia | batte la Cina 2-0 e vola ai quarti

Moto3 - Risultato GP Italia 2019 : Splendida doppietta italiana al Mugello! Tony Arbolino beffa Dalla Porta - quarto Antonelli : Un weekend perfetto per Tony Arbolino e una splendida doppietta Italiana nel giorno della Festa della Repubblica! Dopo la pole position a suon di record di ieri, infatti, il Portacolori del team Honda Snipers, fa suo proprio in extremis il Gran Premio d’Italia 2019 della Moto3 al termine di una gara che, come sempre in questa categoria, si è rivelata vibrante e ricca di colpi di scena. Il pilota milanese centra il primo successo della sua ...

Golf – Germania Girls Open : Splendida doppietta italiana - Emilie Paltrinieri vince davanti a Benedetta Moresco : Dominio azzurro in Germania, con due atlete italiane ai primi due posti del torneo Emilie Alba Paltrinieri ha vinto con 209 (68 71 70 -11) colpi il German Girls Open disputato sul Golf Club St. Leon-Rot nella città tedesca da cui il circolo prende nome. Una vittoria di prestigio che suggella il lancio ufficiale del Progetto “Golf è Donna” per la crescita del numero delle giocatrici in Italia nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 e ...

Giro d’Italia – Doppietta italiana nella 15ª tappa - a Como trionfa Cataldo : Splendida prestazione di Nibali : Dario Cataldo trionfa sul traguardo di Como: splendida vittoria di tappa per l’italiano della Movistar, Nibali accorcia le distanze da Roglic 232km di pure emozioni oggi nella 15ª tappa del Giro d’Italia: al termine della Ivrea-Como è stato Dario Cataldo ad alzare le braccia al cielo per una splendida vittoria. Il ciclista italiano dell’Astana si è lasciato alle spalle il connazionale Cattaneo nella volata finale dopo una ...

Noemi - presi i sicari. De Luca : 'È una Splendida giornata per Napoli e per l'Italia' : 'È una splendida giornata per Napoli e per l'Italia. Grande gioia per le notizie che arrivano dal Santobono, per le condizioni della piccola Noemi che proprio questa mattina fanno registrare i netti ...

Giro d’Italia – Elia Viviani gareggerà con una Splendida maglia tricolore : “voglio rispettare il ciclismo italiano” [FOTO] : Elia Viviani correrà al Giro d’Italia 2019 con una splendida maglia tricolore in qualità di campione nazionale Mancano ormai pochi giorni all’inizio ufficiale del Giro d’Italia 2019. La 102ª edizione prenderà il via sabato da Bologna e vedrà Elia Viviani gareggiare con una speciale maglia tricolore in qualità di campione nazionale. Il ciclista della Deceuninck-Quick Step ha spiegato ai microfoni del Corriere dello Sport: ...

Scherma - Coppa del Mondo Cali 2019 : Navarria Splendida seconda dietro Sun. Grande Italia in Colombia : Lo si era detto in sede di presentazione: la Colombia, inserita da tre anni nel calendario, porta bene all’Italia della spada. E puntualmente ecco arrivata la conferma anche nel 2019, con il terzo podio consecutivo per le azzurre nel paese del caffè, pur senza vittoria, che rimane ancora tabù da quelle parti. Ma le ragazze di Sandro Cuomo escono comunque alla Grande dal terzo Gran Prix FIE della stagione, settima tappa di Coppa del Mondo ...

Italia-Germania 3-1 - Europei Under17 2019 : Splendida vittoria degli azzurrini all’esordio - Esposito assoluto protagonista : La Nazionale italiana Under 17 comincia nel migliore dei modi il proprio cammino negli Europei 2019 conquistando un prestigioso successo contro la Germania nella sfida inaugurale del girone eliminatorio. Gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata si sono imposti con il risultato di 3-1 sulla temibile Germania nella sfida andata in scena preso il Tallaght Stadium di Dublino (Irlanda) grazie soprattutto al talento dell’interista Sebastiano ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : una Splendida Italia batte l’Austria e chiude terza in Malesia : C’è da fare i complimenti a questa squadra che ha davvero sovvertito tutti i pronostici ed è andata vicina a far la storia dell’Hockey su prato Italiano. La Nazionale maschile guidata da Roberto Da Gai ha messo da parte la delusione per la sconfitta in semifinale con il Canada di ieri, che ha chiuso le porte ad una possibile qualificazione olimpica, ed è tornata in campo oggi nella finale per il terzo posto delle Finals Series di ...