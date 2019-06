Provaci ancora Meghan

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Dai, strappa il velo. Dimostraci che sei diversa. Sventola la fantasia, stupiscici, riportaci almeno per un istante alla spontaneità del vostro primo incontro. Era luglio anche quella volta. Tu, Harry, la Soho House come cornice e tutto il mondo fuori. Trascinaci nella favola, dalle un tocco di verismo e ti perdoneremo anche il vino rosé bevuto in quella sera di tre anni fa, già segno, presagio e indizio di un compromesso a priori. Non è più tempo. Di compromessi e imitazioni. Prendi il tuo destino in mano e sovverti il quadro: fai quello che la regina Elisabetta e tutti i Windsor non sono stati in grado di fare. Lancia un messaggio, di’ qualcosa di sinistra, di’ qualcosa comunque. Entra nella Storia. A guardare quella antica e recente, una traccia che spesso restituisce le giuste risposte a ogni quesito, non sembra che le donne promesse spose ai membri della famiglia reale ...

