Paolo è morto sul quad 36 anni | padre di 3 figli | tutti gli volevano bene

(Di martedì 25 giugno 2019) Un uomo di 36di Fabriano (Ancona),Paladini, èall’Isola d’Elba in un incidente stradale accaduto questa notte verso l’una dopo che ilsul quale si trovava a bordo insieme ad altre tre persone, si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Sulc’erano anche due giovani elbani rimasti illesi e il conducente, originario della provincia di Como, che è stato ricoverato in ospedale con diverse contusioni. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il viale dei Golfi a Lacona, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Nell’impatto il 36enne, che si trovava sul sedile del passeggero, ha sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto rimanendo schiacciato dal telaio del mezzo ed èsul colpo.Illesi gli altri due ...

