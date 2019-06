(Di martedì 25 giugno 2019) La storia della piccola Jo,a Pisa con una serie di malformazioni scheletriche, tra cui la più grave rappresentata da emimelia tibiale bilaterale. Oggi, che ha 2, riesce a gattonare ma in Italia le hanno solo proposto l'amputazione. Per sperare di camminare, dovrà volare negli Stati Uniti, dove c'è in Florida una clinica specializzata nella ricostruzione delle ossa: "Quando mia figlia sarà grande voglio che sappia che la sua mamma ha fatto diper farle vivere un'esistenza normale".