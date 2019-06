Linea Verde | Cuccarini alla conduzione Esclusa Nunzia De Girolamo

lanostratv

(Di martedì 25 giugno 2019) Lorellae Federico Quaranta al timone diin prima serata su Rai1 Si prospettano mesi pieni – i prossimi – per Lorella. Stando a quello che ha anticipato TvBlog infatti, la showgirl dovrebbe condurre da venerdì 9 agostoin prima serata insieme a Federico Quaranta, confermato. La, dunque, anticiperebbe così l’atteso ritorno in autunno con La Vita in diretta. La più amata dagli italiani, infatti, da settembre dovrebbe sfidare Pomeriggio 5 nello storico contenitore pomeridiano di Rai1 e, dalle prime indiscrezioni, ad affiancarla dovrebbe essere uno tra Alberto Matano e Milo Infante. Nel frattempo però, Lorella sarà protagonista insieme a Quaranta della versione serale dell’amatissimo programma della domenica, che è stato promosso in prime time per via degli altissimi ascolti che ...

