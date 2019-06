La memoria corta dell' Europa sull' Olanda

ilgiornale

(Di martedì 25 giugno 2019) Gian Micalessin Nessuno intervenne quando il governo'Aja voleva cacciare un rifugiato politico «Tenere a mente l'imperativo umanitario». Così parlò Natasha Bertaud, portavocea Commissione Europea. In quella bacchettata all'Italia colpevole, anzi colpevolissima, di non accogliere con i tappeti rossi le navi di Sea Watch ee altre Ong pronte a trasformarla in un immenso campo profughi c'è un'amnesia degnao smemorato di Collegno. C'è da chiedersi dove fosse, o in quali faccende fosse affaccendata, la solerte Commissione Europea tra novembre e lo scorso gennaio. In quei mesi l', il paese che offre gentilmente la sua bandiera alla Sea Watch, ma si rifiuta di accogliere uno solo dei suoi ospiti, tentò di deportare con la forza il dissidente armeno Sasun Tamrazyan, sua moglie Anousche e i loro tre figli Hayarpi, Warduhi e Seyra di 21, 19 e 15 anni. Quei ...

MarcoMameli2 : RT @MarcoMameli2: PENSA ALLE ANIME DEI TUOI PEDOFILI, PRETE , MEMORIA CORTA RAMMENTA PORTA PIA:NON ROMPETE I COGLIONI: - neXtquotidiano : RT @marco_rem_picci: Per chi avesse la memoria corta - marco_rem_picci : Per chi avesse la memoria corta -