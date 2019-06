Formula 1 | Ross Brawn preoccupato | “la Mercedes domina | ma per lo spettacolo questo non è

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Formula 1 - Esteban Ocon confida in Toto Wolff : “sta lavorando per trovarmi un sedile il prossimo anno” : Il pilota francese è rimasto fermo in questa stagione, ricoprendo il ruolo di terzo pilota in Mercedes alle spalle di Hamilton e Bottas Esteban Ocon non si nasconde, l’obiettivo del francese è quello di tornare a guidare stabilmente in Formula 1 nella prossima stagione. Dopo l’esperienza in Force India, niente sedile per lui nel 2019 ma solo il ruolo di riserva in Mercedes, alle spalle di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Toto ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

MotoGp - Massimo Rivola ha le idee chiare : “cosa manca alla Formula 1? Una leggenda come Valentino Rossi” : L’ex responsabile della FDA Ferrari, passato adesso in Aprilia, ha parlato della situazione del Cavallino e delle differenze tra F1 e MotoGp La Formula 1 e la Ferrari non sono più il suo mondo, ma Massimo Rivola non perde occasione per informarsi e seguire da vicino il Cavallino, rimasto nel suo cuore dopo la lunga militanza a Maranello. LaPresse/Photo4 Intervistato ai microfoni di Tuttosport, l’attuale CEO di Aprilia ha ...

Formula 1 - si mette male per Ferrari e Red Bull : Hamilton svela il prossimo asso della Mercedes : Il pilota britannico ha rivelato che la Mercedes farà debuttare in vista del prossimo Gran Premio del Canada il secondo motore della stagione, più potente del primo La ‘SPEC 2’ del motore Mercedes è pronta a debuttare in Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il team di Brackley è l’unico a rispettare la finestra di utilizzo, facendo debuttare il secondo dei tre motori a disposizione esattamente dopo ...

Formula 1 – Valentino Rossi chiama - Kimi Raikkonen risponde : “grazie leggenda - spero che…” : Kimi Raikkonen ringrazia Valentino Rossi per il videomessaggio di congratulazioni per i 300 Gp in Formula 1 Kimi Raikkonen ha raggiunto domenica quota 300 Gp: il finlandese ha ricevuto tantissimi messaggi di congratulazioni, tra cui anche quello di Valentino Rossi. Il Dottore si è complimentato col finlandese dell’Alfa Romeo, nonostante i due non si siano mai incontrati. Il videomessaggio di Valentino Rossi ha particolarmente colpito ...

Formula 1 – Raikkonen raggiunge quota 300 Gp - i complimenti arrivano anche da… Valentino Rossi : “che annata il ’79” [VIDEO] : Kimi Raikkonen raggiunge lo speciale traguardo dei 300 Gp in Formula 1: dai social arriva il videomessaggio di congratulazioni di Valentino Rossi Ieri Kimi Raikkonen ha raggiunto il fantastico traguardo di 300 Gp in Formula 1. Alla vigilia del Gp di Monaco il finlandese dell’Alfa Romeo non sembrava particolarmente attirato dall’idea di festeggiare questo traguardo, ma il team lo ha voluto comunque celebrare con una torta, ...

Formula 1 - nuovo omaggio della Mercedes per Lauda : sulle W10 a Montecarlo spunta anche… l’halo rosso [FOTO] : La scuderia campione del mondo ha deciso di colorare di rosso l’halo delle proprie monoposto a Montecarlo in omaggio a Niki Lauda Non solo la scritta ‘Danke Niki‘ sul musetto e la stella rossa sul cofano motore, la Mercedes ha deciso di fare un altro omaggio a Niki Lauda, scomparso nella notte tra lunedì e martedì in Svizzera. Il team di cui l’austriaco era presidente non esecutivo ha deciso di dipingere di rosso ...

Formula 2 - Mick Schumacher la combina grossa a Montecarlo : manda in testacoda la Calderon e blocca la pista [VIDEO] : Il pilota tedesco ha letteralmente bloccato la pista al ventesimo giro, mandando in testacoda Tatiana Calderon e obbligando le altre vetture a fermarsi alla Rascasse Mick Schumacher è stato protagonista in negativo in Gara-1 di Formula 2 andata in scena oggi a Montecarlo, conclusa con la vittoria di De Vries davanti a Ghiotto e Matsushita. Il pilota del Team Prema, a causa di un errore di valutazione, ha mandato in testacoda la vettura di ...

Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Lewis sincero : “non è mai stato un segreto il fatto che fossi un tifoso della Rossa” : Dopo la vittoria in Spagna Lewis Hamilton ha commentato le recenti dichiarazioni del suo team principal Toto Wolff riguardo un suo possibile futuro alla Ferrari Lewis Hamilton si è aggiudicato ieri il Gp di Spagna, regalando alla Mercedes, grazie anche al secondo posto di Valtteri Bottas, la quinta doppietta consecutiva della stagione 2019. Al termine del weekend di gara del Montmelò, si è parlato ancora una volta delle difficoltà Ferrari, ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Bell & Ross presenta la sua collezione 2019 ispirata al mondo della Formula 1 : «Velocità» è la parola d'ordine della collezione R.S.19 firmata da Bell & Ross. Per celebrare il quarto anno di corse fianco a fianco con il team di Renault F1, il marchio orologiero franco-svizzero ha deciso di proporre una serie di modelli esclusivi che strizzano l'occhio al mondo dei gran premi, rendendo omaggio ai colori delle monoposto guidate da Nico Hülkenberg e Daniel Ricciardo. Ecco allora il BR V3-94 R.S.19 e il BR 03-94 R.S.19, ...

Formula 1 – Albon conosce a fondo Leclerc - il pilota Toro Rosso ammette : “vi svelo il segreto di Charles” : Albon conosce il segreto di Charles Leclerc: le parole del giovane pilota della Toro Rosso Leclerc ha dimostrato sin dalla prima gara della stagione 2019 di Formula 1 di avere grande talento. Il giovane monegasco non è ancora riuscito ad ottenere il risultato tanto desiderato, ovvero la vittoria, sfumata in Bahrain a pochi giri dal termine della gara per un problema tecnico alla sua SF90. Photo4 / LaPresse Il pilota Ferrari non ha però ...